حالة الطقس غدا الأحد 6-2-2022.. صقيع خلال ساعات الليل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، توقعات حالة الطقس غدا الأحد الموافق 6 فبراير، إذ أوضح خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على شمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، أن غدا سيشهد خلال ساعات الليل طقسا شديد الحرارة على جميع المناطق يصل لحد الصقيع على مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع وجود شبورة مائية صباحا وأجواء غائمة على كل من القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة الطقس في البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 لـ 1.5 متر، وتكون حركة الرياح به جنوبية غربية لشمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلا إذ يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 لـ 2 مترا، وتكون حركة الرياح به شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 18- 10

الإسكندرية 18- 11

وادي النطرون 18- 11

طنطا 18- 10

شبين الكوم 18- 10

دمنهور 18- 10

بلطيم 18- 10

مطروح 19- 09

السلوم 19- 09

سيوة 19- 08

بورسعيد 18- 10

دمياط 18- 10

الزقازيق 18- 10

المنصورة 18- 10

الإسماعيلية 19- 10

السويس 19- 10

العريش 19- 11

رفح 18- 11

رأس سدر 17- 10

نخل 15-04

نويبع 20- 14

طابا 16- 11

كاترين 13- 00

الطور 19-10

شرم الشيخ 21-15

الغردقة 21- 14

مرسى علم 22- 11

الفيوم 18- 08

بني سويف 18-07

المنيا 18-07

أسيوط 19- 07

سوهاج 20-08

قنا 21- 08

الأقصر 22- 09

أسوان 22- 09

إدفو 22-08

أبو سمبل 21-08

الوادي الجديد 21- 06

شلاتين 24- 12

أبو رماد 24- 12

حلايب 22- 13

رأس حدربة 22- 13.