سيدة تنهي حياتها بـ 5 شرائط أدوية في كفر طهرمس: تركت رسالة اعتذار

أنهت ربة منزل حياتها عقب تناولها أقراص دوائية أودت بحياتها في كفر طهرمس التابعة لمحافظة الجيزة.

وتلقى العميد أحمد دسوقى مأمور قسم شرطة الهرم مأمور القسم بلاغاً من الأهالي يفيد بقيام ربة منزل بإنهاء حياتها وذلك عقب تناولها العديد من الأقراص الدوائية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ.

أزمة نفسية وراء إنهاء حياة السيدة

وبعمل التحريات تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تبين أن السيدة تبلغ من العمر 35 عاما، وكانت تمر بأزمة نفسية قامت على إثرها بتناول 5 شرائط أدوية أودت بحياتها على الفور، وأصبحت جثة هامدة على سرير غرفة نومها بجوارها 5 شرائط أدوية فارغة، فضلاً عن جواب اعتذار منها عن إنهائها حياتها بهذه الطريقة.

وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.