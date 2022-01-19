سيدة تنهي حياتها شنقا داخل منزلها في 15 مايو.. والتحريات: أزمة نفسية

أنهت سيدة في العقد الرابع من عمرها، حياتها شنقا داخل منزلها في مدينة 15 مايو، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة ثم التصريح بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها كما قررت استدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها.

بلاغ بانتحار ربة منزل

تلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا بمصرع سيدة شنقا داخل منزلها بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور علي جثة سيدة تدعى «نجلاء.ف.ح»، في العقد الرابع من عمرها وكشفت المعاينة الأولية ارتداء المتوفية كامل ملابسها كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضرًا وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحريات

وكشفت التحريات أنّ السيدة تقيم بمفردها وغير متزوجة ولم يسبق لها الزواج، وأضافت التحريات أنّها تعمل بمستشفى للصحة النفسية وكانت تعاني من أزمة نفسية أسفرت عن إقدامها على الانتحار.