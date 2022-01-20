منها شراء الشهادات.. 15 خدمة من البنك الأهلي تحصل عليها «أون لاين»

بعد قرار خفض الكثافات من مجلس الوزراء، اتجه البنك الأهلي، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، إلى تقديم خدمة جديدة تساهم في تسريع عملية التحول الرقمي، وهي فروع الخدمة الإلكترونية، التي تعد جيل جديد من الفروع قائمة على تقديم الخدمات المصرفية من خلال قنوات إلكترونية بديلة تدعم الخدمات الذاتية.

تعرف على 10 خدمات للشاشات التفاعلية من البنك الأهلي

تتيح الخدمات الذاتية من البنك الأهلي، لعملائه 12 خدمة تتنوع بين الاشتراك أو طلب خدمات مصرفية بصورة أسهل من خلال الطلبات الإلكترونية، وكل ذلك يتم عبر «الشاشات التفاعلية»، بالإضافة إلى إمكانية الدخول المباشر لخدمة «الأهلي نت»، وأبرز الخدمات هي:

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طباعة كشف حساب.

إصدار بطاقات الدفع المقدم.

طلب إصدار بطاقة الخصم المباشر الأصلية أو الإضافية.

إصدار تعليمات مستديمة للبطاقات.

تحديث البيانات.

الاشتراك في خدمتي «الأهلي نت والأهلي فون كاش».

شراء شهادات الإدخار، أو استرداد قيمتها.

ربط أو كسر الودائع ذات الأجل.

فتح حسابات بنكية للعملاء الجدد وكذلك القائمين.

التحويل بين الحسابات عند عدم كفاية الرصيد.

الاستعلام عن منتجات البنك.

مشاهدة الفيديوهات الترويجية والإرشادية للمنتجات.

التواصل مع الموظفين بـ «فيديو تفاعلي»

تعد ماكينات ITM، القائمة على تواصل العميل مع موظفي البنك من خلال فيديو تفاعلي «صوت وصورة»، أحد الخدمات الجديدة من البنك الأهلي ويمكن من خلالها إجراء 3 عمليات مصرفية هامة، كالتالي:

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سحب أو إيداع نقدي بحد أقصى 50 ألف جنيه.

إيداع شيكات البنك الأهلي للتحصيل، ومتاحة للعملاء الأفراد فقط.

كما يتيح البنك الأهلي من خلال فروع الخدمة الإلكترونية، خدمة «الاتصال المرئي» أي إمكانية التواصل مع ممثل خدمة العملاء عبر الشاشات التفاعلية، تيسيرا على المتعاملين باتاحة العديد من طرق التواصل.