رصف وتطوير شارع الجيش في قويسنا بتكلفة 5.6 مليون جنيه

تفقد ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة شارع الجيش بمدينة قويسنا بطول 1400 م وتكلفة 5 مليون و 600 ألف جنيه ، يأتي هذا في إطار جولات محافظ المنوفية الميدانية لمتابعة معدلات تطوير ورفع كفاءة الطرق للوقوف على آخر مستجدات الأعمال وتذليل المعوقات لدفع منظومة العمل ، رافقه المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، الأستاذ خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، المهندس علي عبد الدايم مدير وحدة الرصف بالمحافظة.

حيث تابع محافظ المنوفية أعمال فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع الجيش ، وأشار مدير مديرية الطرق أنه جاري الإنتهاء من أعمال تطوير الشارع بالكامل والتي تشمل تكسير الأرصفة وإزالة البلدورات القديمة وتركيب بلدورات أخري جديدة وبلاعات مياه الأمطار ورفع منسوب مطابق الصرف الصحي ، وأضاف " الشبراوي " أن إجمالي المبالغ المخصصة لرصف الطرق بالخطة الاستثمارية بمركز قويسنا بلغت 36 مليون جنيه ، مضيفاً بأنه جاري العمل علي قدم وساق بمتفرعات شارع عبد المحسن الصباحي ، حيث تم تسليم طبقة الأساس لعدد 2 شارع تمهيداً لأعمال الرصف و 9 شوارع أخرى لرصفها ببلاط الإنترلوك ، وجاري وضع طبقة الأساس وقطع الفرمة لـ 25 شارع متفرع من شارع الجلاء ، وكذا جاري أعمال القشط وتكسير الأرصفة القديمة بشارع سعد زغلول بقويسنا ، مضيفاً أن قيمة المبالغ المخصصة لرصف الطرق بالخطة الاستثمارية بمركز بركة السبع بلغت 39 مليون جنيه ، حيث تم وضع طبقة الأساس وجاري التجهيز لوضع الطبقة الأسفلتية النهائية لـ 15 شارع ،ومن المقرر نهو الأعمال خلال الأسبوع الجاري ، لافتاً أنه جاري وضع طبقة الأساس لـ 10 شوارع بالمدينة وسيتم نهو الأعمال خلال الأسبوع القادم .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن قطاع الطرق بمركزي قويسنا وبركة السبع سيكون لهم النصيب الأكبر بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد ، موجهاً مدير مديرية الطرق بضرورة تكثيف الجهود للإنتهاء من أعمال الرصف والتطوير بالطرق المدرجة بخطة الرصف بمركزي قويسنا وبركة السبع ، مشدداً بضرورة مراجعة الأعمال المنفذة علي أرض الواقع والتأكد من الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة .