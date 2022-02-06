مفاجأة.. والدا الطفل ريان سيغادران المنطقة بعد خروجه من البئر ميتا

جذبت لقطات وصور والدي الطفل المغربي ريان الذي توفى إثر سقوطه في بئر على عمق 32 مترًا، تعاطفا كبيرًا خلال الأيام الماضية، خصوصا مع علامات الحزن الشديدة والأسى التي كان ظاهرة عليهما أمام العيان عقب وفاة طفلهما الذي لم يتجاوز عمره 5 سنوات، وتساءل كثيرون عن مصير الوالدين.

وصدمت وفاة الطفل المغربي ريان جموع المغربيين والعالم العربي وكل من تابعوا قضية سقوطه في البئر منذ الثلاثاء الماضي، إذ قضى 5 أيام قابعا داخل البئر التي يبلغ عمقها نحو 62 مترا.

مصدر: والدي ريان غادرا «شفشاون» الآن

وقال مصدر إعلامي مغربي، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، إنه حسب المعلومات المتوافرة حتى الآن، فإنه سيجرى نقل والدي الطفل ريان من منطقة «شفشاون»، إذ أن السلطات المغربية ستمنحهما سكنا جديدا.

وأوضح المصدر الإعلامي، الذي كان يتابع قصة الطفل ريان وتواجد عند البئر، أنه أيضا حسب المعلومات فإن والدي «ريان» ليسا في «شفشاون» حاليا، وأنهما تلقيا وعدا من السلطات المغربية بنقلهما من المنطقة ليسكنا في مكان آخر.

تفاصيل وفاة الطفل المغربي ريان

وأعلن الديوان الملكي المغربي بشكل رسمي، مساء أمس، وفاة الطفل ريان بعد دقائق معدودة من إخراجه من البئر ونقله عبر سيارة إسعاف، إذ كانت كل المعطيات والتصريحات تؤكد أنه لا يزال على قيد الحياة، رغم الحديث عن معاناته من كسور.

وكشف يوسف بن سليمان، مراسل جريدة «الوطن» في المغرب عن أن الطفل ريان توفي يوم الجمعة، ولكن كان هناك تكتم على الخبر، لافتا إلى أن كل من كانوا داخل نفق الحفر للوصول إلى ريان كانوا يعلمون أنه توفى.

وكانت محاولات عدة بذلت في البداية لإنقاذ ريان بعد سقوطه في البئر، لكنها فشلت لصعوبة إدخال أي شخص في البئر، نظرا لضيقها، مما دفع السلطات إلى القيام بالحفر الموازي للبئر لإيجاد نفق يمكن من خلال الوصول إلى النقطة التي قبع بها ريان.