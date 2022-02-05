«الأرصاد» تكشف توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: ارتفاع تدريجي للحرارة وأمطار

تقلبات جوية حادة شهدتها البلاد على مدار اليومين الماضين، إذ شهدت هطول للأمطار مع انخفاض شديد في درجات الحرارة تبعه صباح اليوم ارتفاع تدريجي للحرارة، وعليه كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الأحد طقس يخلو من سقوط الأمطار.

وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن غدا الأحد وحتى الثلاثاء ستشهد البلاد شبورة مائية من الساعة 4 فجرا وحتى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، أن البلاد الثلاثاء القادم ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، بالإضافة لنشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 6 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 7 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 23، والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 09.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 8 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 24 ، والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 09.