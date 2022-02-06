الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذّر من تقلبات جوية الأربعاء المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ بداية من اليوم الأحد تستقر الأحوال الجوية على ومعظم مدن ومحافظات الجمهورية، بعد نحو 72 ساعة من حالة عدم الاستقرار والاضطربات التي شهدتها معظم المحافظات خلال الثلاث أيام الماضية.

حالة الطقس اليوم

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم يكون مائلا للبرودة خلال ساعات النهار، على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على محافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، فى حين يكون الطقس معتدلا على محافظات شمال الصعيد، حيث سجلت درجات الحرارة الآن على محافظات جنوب الصعيد 22 درجة مئوية، و19 درجة على محافظات شمال الصعيد، و18 على محافظات القاهرة الكبرى، و18 درجة على السواحل الشمالية الغربية.

واضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ درجات الحرارة الصغرى تتراوح بين 10 لـ8 درجات مع بداية ساعات الليل، إذ يسود طقس شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية طوال ساعات الليل.

وأشارت عضو المكتب الأعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ الشبورة المائية ستستمر حتى الثلاثاء المقبل، حيث تتكون منذ الرابعة فجرا وتستمر حتى الثامنة صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى، ومدن القناة، والسواحل الشمالية الغربية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، ومحافظات الوجه البحري.

وأوضحت أنّ هدوء الرياح واعتدال الطقس يسمحان بممارسة الملاحة والأنشطة البحرية، وبداية من الأربعاء المقبل تعود حالة عدم الاستقرار مرة أخرى، حيث ستشهد السواحل الشمالية تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 18 10

الإسكندرية 18 11

وادي النطرون 18 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 18 10

بلطيم 18 10

مطروح 19 09

السلوم 19 09

سيوة 19 08

بورسعيد 18 10

دمياط 18 10

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 10

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 17 10

نخل 1504

نويبع 20 14

طابا 16 11

كاترين 13 00

الطور 1910

شرم الشيخ 2115

الغردقة 21 14

مرسى علم 22 11

الفيوم 18 08

بني سويف 1807

المنيا 1807

أسيوط 19 07

سوهاج 2008

قنا 21 08

الأقصر 22 09

أسوان 22 09

إدفو 2208

أبو سمبل 2108

الوادي الجديد 21 06

شلاتين 24 12

أبو رماد 24 12

حلايب 22 13

رأس حدربة 22 13