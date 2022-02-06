طقس البحيرة اليوم.. تحسن ملحوظ وشبورة بالطرق والعظمى 18

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الأحد، طقسا مستقرا وسطوعا لأشعة الشمس على مختلف المدن والمراكز، وذلك عقب موجة من الطقس السيئ شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وشهدت البحيرة على مدار الأيام الماضية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، مع موجة من الصقيع وسقوط الأمطار الغزيرة، لاسيما علي المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهاراً، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

شبورة مائية

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحاً، وطقسا غائماً جزئياً، وأن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 - 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الأحد في البحيرة 18 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات.

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوراع، لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين.

غرف عمليات

كما وجه المحافظ بعقد غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة لسرعة تلقي شكاوي المواطنين حول مياه الأمطار وسرعة رفعها، مشددا على صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الميادين تحسباً لوقوع الحوادث .

كما شدد آمنة علي متابعة المعديات النهرية والمنازل الأيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين