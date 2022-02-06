انخفاض إصابات كورونا اليومية وزيادة الحالات الحرجة بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 3260 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة منذ تفشي الجائحة 708897 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية فى إفادتها اليومية على موقع تويتر، تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8954 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1087 حالة في المملكة.

وأفاد البيان أنه تم تسجيل 3878 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين من كورونا في المملكة 666697 شخصا.

إجراءات جديد للسفر إلى المملكة

كانت وزارة الداخلية السعودية ، أعلنت الخميس الماضى عن اشتراطات جديدة للمسافرين من وإلى المملكة، تتضمن حصول المواطنين على الجرعة التنشيطية للسفر إلى الخارج، وكذلك اشتراط الدخول إلى السعودية من المواطنين والمقيمين بالحصول على وثيقة تثبت نتيجة سلبية لفحص بي سي آر الخاص بفيروس كورونا، على أن يتم دخول تلك الاشتراطات حيز التنفيذ، الأربعاء المقبل .

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، نقلا عن وزارة الداخلية السعودية أنه وفقاً للمتابعة المستمرة للوضع الوبائي محلياً وعالمياً ومتابعة ما يتعلق بأي مخاطر وبائية، وبناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السعودية في مواجهة فيروس كورونا والمستجدات بهذا الشأن، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة، تطلب الأمر إلى اشتراط مغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح فيروس كورونا، وذلك لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وأوضحت الوكالة أنه يستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

إضافة تكلفة الحجر على سعر الطيران

وأعلنت هيئة الطيران المدنى السعودية اليوم عن تطبيق الحجر المؤسسي على المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصنين والقادمين من الدول التي لم يعلق القدوم منها، على نفقتهم وستكون ضمن سعر التذكرة مع الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية المخاطر التي قد تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك اعتبارا من 20 مايو المقبل .