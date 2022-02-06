انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انطلاق المرحلة الثانية من حملات الموجة الــ 19 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

حيث أوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة قد أنهت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثانية لإزالة التعديات، والتى بدأت"اليوم 6 فبراير وتستمر حتى 26 من نفس الشهر"،وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

من جهته أشار أحمد إبراهيم مدير الأملاك،أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية وعلى مدار أشهر (يناير،فبراير ومارس)،حيث تمت إزالة أكثر من 120حالة تعد في المرحلة الأولى التي جرى تنفيذها في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي،لتبدأ بعدها "اليوم الأحد"المرحلة الثانية من 6 إلى 26الشهر الجاري، تليها المرحلة الثالثة والمقرر تنفيذها في الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل ،وذلك في ظل متابعة يومية من السيد الدكتور المحافظ، لغرفة العمليات تحت إشراف السكرتير العام