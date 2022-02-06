«البيئة» تعلن عن وظيفة شاغرة.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت وزارة البيئة عن حاجتها لاستشاري اتصالات ضمن مشروع القاهرة الكبرى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، وهو المشروع الذي يهدف إلى تقليل انبعاثات الهواء من القطاعات الحرجة وزيادة المرونة في مواجهة تلوث الهواء في منطقة الكبرى القاهرة، والذي يعد وفقاً لوزارة البيئة كونه خطوة أساسية نحو تقليل تركيزات التلوث وتحسين جودة الهواء.

استشاري اتصالات

ووضعت الوزارة، خلال إعلانها الذي نشرته، عبر موقعها الإلكتروني على شكبة الإنترنت، المهام المطلوبة من استشاري الاتصالات في المشروع، وهي تقديم المشورة والدعم في مجال الاتصالات إلى القائمين على المشروع، ولفت الانتباه إلى الأولويات الاستراتيجية والمبادرات والبرامج التي تضمن الاتصال للمشروع، وتطوير إطار عمل الاتصال ومساعدة القيادة في ضمان تسلسل الأنشطة وفقًا لذلك، وتعبئة الموارد والخطط، إسداء المشورة للقائمين على المشروع، وضع الشروط المرجعية لشركة الاستشارات الإعلامية للمساعدة في تنفيذ المشروع.

شروط الحصول على الوظيفة

كما وضعت وزارة البيئة مجموعة من الشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة والتي سنستعرضها في السطور التالية:

درجة الماجستير في الأعمال التجارية أو الاتصالات أو التسويق أو العلاقات الصحفية.

خبرة لا تقل عن 15 عامًا في مجال الإعلام والاتصال في المنطقة.

خبرة مؤكدة في تطوير استراتيجيات الاتصال للخدمات العامة.

7 سنوات من الخبرة في إدارة فريق اتصالات متعدد التخصصات.

القدرة على تتبع السجلات في إدارة المشاريع لحملات الاتصال.

خبرة في العمل مع القطاع الحكومي وغير الربحي.

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابة وتحدثاً.

وأكدت الوزارة أن آخر موعد للتقديم في الوظيفة يوم 22 فبراير الجاري، ويُمكن معرفة التفاصيل كاملة من خلال هذا الرابط.

يذكر أن مشروع القاهرة الكبرى لإدارة تلوث الهواء يركز على اثنين من المصادر الأولية لتلوث الهواء في منطقة القاهرة الكبرى وهما حرق النفايات الصلبة وانبعاثات المركبات في الهواء الطلق ،كما يشمل المشروع 4 أهداف رئيسية وهي تعزيز إطار إدارة جودة الهواء ودعم القرارالنظام في مصر، تحسين خدمات إدارة النفايات الصلبة، تقليل الملوثات من انبعاثات المركبات، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة.