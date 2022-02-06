ضبط شخص يتاجر بالعملة الإلكترونية.. السر في الصفحة الوهمية

تواصل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، جهودها؛ لمتابعة جرائم إصدار وترويج العملات الافتراضية حفاظا على الاقتصاد القومي.

وأسفرت الجهود، عن ضبط 4 أشخاص؛ لقيامهم بالوساطة لبيع وترويج العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت، بحجم تعاملات بلغ نحو 5٫5 مليون جنيه.

إنشاء صفحة وهمية لبيع العملات

كما أكدت معلومات الإدارة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي في تعدين وتداول العملات الافتراضية وترويجها، من خلال إنشاء صفحات إلكترونية وهمية باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع تلك العملات الإلكترونية التى يقوم بتخليقها إلكترونيًا عبر أجهزة إلكترونية تقوم بذلك.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المذكور يقوم باتخاذ الشقة الخاصة به الكائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي المشار إليه؛ لتعدين أو تخليق تلك العملات الافتراضية عن طريق استعمال أجهزة إلكترونية، عبر برامج محظورة معدة لغرض تعدين تلك العملات.

ضبط 106 أجهزة تعدين

أمكن ضبط المتهم، وبتفتيش الشقة المشار إليها تم ضبط «106 أجهزة تعدين عبارة عن كارت فائق الجودة والخاص بمعالجة وتعدين العملات الرقمية المشفرة – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – جهاز لاب توب».

وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين أنهم محملين بــ«برامج خاصة بعمليات التعدين – محافظ إلكترونية لتداول ثمن العملات الافتراضية – محادثات بين المتهم وآخرين لترويج تلك العملات)، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.