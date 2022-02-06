إنشاء أول بوابة إلكترونية لمديرية التعليم بجنوب سيناء

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن الدولة وجهت بضرورة التحول الرقمي في شتى المجالات بهدف عمل قاعدة بيانات صحيحة وسليمة وبالتالي تقديم خدمات مميزة للمواطن توفر الوقت والجهد.

وأوضح، «عقل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الرائدة في مجال التحول الرقمي وجرى إنشاء منظومة رقمية في المحافظة ومجالس المدن، مشيرًا إلى أنه جرى الموافقة على إنشاء أول بوابة إلكترونية لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، لتقديم كافة الخدمات للطلاب وأولياء الأمور بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة، وأكد أن هذه هي أول بوابة إلكترونية على مستوى جميع مديريات التربية والتعليم.

مركز معلومات مجلس الوزراء

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن مركز معلومات مجلس الوزراء إدارة الخدمات الاحترافية هو المسئول عن إنشاء البوابة الإلكترونية وتقديم الدعم الفني اللازم، مشيرا إلى أنه استقبل المهندسة هند البلتاجي، والمهندسة مريم كرم كامل من مركز معلومات مجلس الوزراء صباح اليوم لمناقشة الشكل النهائي للبوابة.

أضاف أنه جري استعراض عدة نماذج للبوابة عن طريق إدارة الخدمات الاحترافية، للاستقرار على الشكل النهائي للبوابة، وربطها بمركز معلومات المحافظة، بحضور عادل عتلم وكيل المديرية، وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية.

خدمات بلا حدود للطلاب

أكد محمد عقل أن مجموعة من المهندسين التابعين لمجلس الوزراء قاموا بزيارة إلى مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء والإدارات التابعة لها بهدف معرفة احتياجات المواطنين والتلاميذ من البوابة، وما هي الخدمات التي سوف تقدمها، مشيرا إلى أن مصممين ومطوري برامج معلومات مجلس الوزراء وضعوا في التصميم خدمات تقدم للطلاب عن طريقة الإنترنت مثل استخراج بيان نجاح، شهادة مدرسية، إفادات طلابية، نتائج الامتحانات، بالإضافة إلى نقل كافة الأحداث التي تدور في التربية والتعليم، نشر الأخبار، تبني الموهوبين.

وتابع أن التعليم عن بعد أحد متطلبات الوقت الراهن والبوابة الإلكترونية سوف تقدم خدمات أون لاين للطلاب لمساعدتهم في العملية التعليمية.