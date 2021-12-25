تعليم جنوب سيناء: غدا بدء أعمال لجنة المقابلات للوظائف الإشرافية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن غداَ الأحد ستبدأ أول أعمال لجنة المقابلات الشخصية لاختيار عدد من القيادات لوظائف مدير إدارة تعليمية، ووكيل إدارة، ومدير مدرسة ثانوية، ووكيل مدرسة ثانوية، وذلك بمقر ديوان عام المديرية بمدينة طور سيناء.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إنه جرى فحص أوراق المتقدمين للوظائف الإشرافية، طبقاً للشروط والضوابط المعلن عنها سابقاً.

19 مرشحاً لمنصب مدير ووكيل إدارة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في جنوب سيناء أن إجمالي عدد المرشحين لمنصب مدير إدارة يبلغ 9 مرشحين لإدارتي (نويبع وكاترين)، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المرشحين لمنصب وكيل إدارة تعليمية يبلغ 10 مرشحين، لوكيل إدارة بإدارتي (دهب وأبورديس).

وأضاف أن المقابلات التي ستجري غداً تشمل مدير مدرسة ابتدائي، إعدادي، ثانوي، ووكيل مدرسة ابتدائي، إعدادي، ثانوي، ووكيل مدرسة رسمي لغات، وجري أرجاء مقابلات التوجيه.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامة، واتباع قواعد المسافات الآمنة مع تجنب التكدس، مشيراً إلى أن الحضور يكون قبل الموعد بنصف ساعة، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المتقدمين.

أستاذ جامعي ضمن اللجنة المشكلة

وأكد «عقل» أن مقابلات الوظائف الإشرافية تبدأ غداً الأحد، وستعقد أولى مقابلات المرشحين لوظيفة مدير إدارة تعليمية، ووكيل إدارة ومدير مدرسة ثانوي ووكيل مدرسة ثانوي، موضحاً أن توقيت المقابلات لمدير إدارة تعليمية سيعقد في 3 جلسات تتخللهم 10 دقائق بين الجلسات لأعضاء اللجنة، وتبدأ أول جلسة في الساعة 10صباحاً وتنتهي الثالثة 11.30 صباحاً، ثم تستأنف بعدها الجلسة الرابعة لمقابلة وكيل إدارة تعليمية في 3 جلسات أيضاً، يتخلل بين كل جلسة 10 دقائق لأعضاء اللجنة، وتبدأ الجلسة 12.00 ظهراً وتنتهي الجلسة 1.50 مساءً.

وقال إن اللجنة المشكلة برئاسة مدير المديرية، ووكيل المديرية، وأستاذ جامعي من جامعة السويس، ونقيب المعلمين، وممثل عن التنظيم والإدارة، ونائب الآباء، والشئون القانونية، والموارد البشرية، والقائم بأعمال الشئون المالية، لافتاً إلى أنه جرى فتح باب الترشح للوظائف الإشرافية رسمياً من يوم 7 وحتى 18 من الشهر الماضي.