البوابة الإلكترونية لجنوب سيناء تنشر أرقام الطوارئ بالمحافظة

أكد اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، أن البوابة الإلكترونية للمحافظة وفرت خدمة أرقام الطوارئ التي يحتاجها كل مواطن علي أرض المحافظة من خلال منصة إلكترونية على «الموقع الرسمي للمحافظة»، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين وفتح جسور التواصل بين المسؤولين والمواطنين.

مجلس الوزراء يعيد تخطيط البوابة

ونشرت البوابة علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الخدمة الجديدة لتصبح البوابة هي المنصة الرقمية الأولي التي تقدم مثل هذه الخدمات علي مستوي المحافظة.

أضاف الشريف أن مركز معلومات مجلس الوزراء قام بعمل تخطيط للبوابة من جديد لكي تليق بالمستوي الحضاري للمحافظة.

خدمات الطيران والسفر علي البوابة

وأوضح الشريف أن البوابة جري تطويرها علي مدار ثلاثة شهور من خلال خبراء ومتخصصين من مركز معلومات مجلس الوزراء برئاسة اللواء عصام خضر وجري عمل بث تجريبي للبوابة ونجحت في الاختبار، وجري تقديم خدمات لكل من يقيم أو يزور محافظة جنوب سيناء، حيث جري عمل أقسام مختلفة، لتلبية أغراض المصريين والسياح الأجانب.

وأكد أن هناك أبواب لمعرفة أسعار وتوقيتات السفر بالنسبة للطيران، وأيضا أسعار ومواعيد السفر من والي جنوب سيناء عبر الأتوبيسات.

وأوضح أنه جري إضافة خدمة أرقام الطوارئ بالمحافظة، والأرقام التي تهم أي مواطن بالمحافظة أو أي وافد، من خلال هذا الرابط http://www.southsinai.gov.eg/Directory?DirectoryTypeId=1020

ربط خدمات البوابة بكارت السائح الذكي

أكد سكرتير عام محافظة جنوب سيناء إن البوابة الإلكترونية للمحافظة تساعد السائح، وسوف يتم ربطها على الكارت الذكي الذي يقدم للسائح خدمات عامة منها كل المناطق السياحية، وأهم المعالم السياحية بكل مدينة، وبذلك تكون البوابة الإلكترونية للمحافظة منصة يستفاد منها الجميع.

وأشار إلي أنه يجري عمل تطبيق علي الهواتف المحمولة للبوابة وتقديم خدمات إخبارية وسياحية واجتماعية لأي شخص يقوم بالدخول، إلى جانب تقديم خدمات فرص العمل.

العمل 24 ساعة لخدمة المواطنين

قال عبد الخالق ثروت مدير البوابة الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء في تصريح خاص أن العمل في البوابة يتم طوال اليوم علي مدار 24 ساعة متواصلة، موضحا أن طاقم العمل يضم 14 موظفا، ويوجد ٤ منصات إلكترونية تشمل، الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية، ومنصة انستجرام، وفيس بوك، وتوتير، visit sharm، بالإضافة إلي قناة علي اليوتيوب.

وأوضح أن هناك تطبيق للهواتف المحمولة يجري تجهيزه للانطلاق في احتفالات أكتوبر للتسهيل علي المواطنين.

وقال أنه جاري تحسين أداء تصوير الفيديو لإنتاج فيديوهات خاصة للبوابة، وهناك استوديو خاص بالبوابة.

وأكد أن الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ هي التي ساعدت فريق العمل حتي يصل إلي هذا المستوي، مشيرا إلي أن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، كرم فريق عمل البوابة، وقدم الشكر إلي العميد أشرف مدير مركز المعلومات بالديوان العام للمحافظة الذي يقدم الدعم للعاملين في البوابة بصفة مستمرة.