قنوات عرض ماتش مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022، التي من المقرر أن تبدأ في التاسعة مساء، وتأهل الفراعنة لهذه المباراة بعد الفوز على الكاميرون في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح، ويبحث الكثير من المواطنين عن قنوات عرض ماتش مصر والسنغال، حتى يستطيعوا مشاهدته بالمنزل في ظل ما تشهده مصر من أجواء باردة خلال هذه الفترة.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل دائم ومستمر، تستعرض في التقرير التالي، قنوات عرض ماتش مصر والسنغال، والتردد الخاص بها على القمر الصناعي النايل سات، كالتالي:

قنوات عرض ماتش مصر والسنغال

أعلنت مجموعة من القنوات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، عرض ماتش مصر والسنغال، حتى تتيح للمشاهدين في المنزل متابعة المباراة على التليفزيون الخاص بهم، وتتمثل تلك القنوات في الآتي:

1- قناة النبأ الليبية

- القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 11096.

- معدل استقطاب: أفقي.

- معدل ترميز: 27500.

2- قناة تيلي تشاد

- القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 12015.

- معدل استقطاب: أفقي.

- معدل ترميز: 27500.

3- القناة الجزائرية الأولى

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11680.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500

- معدل تصحيح الخطأ: (5/6).

4- قناة فوكس سبورت

- القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 12284.

- معدل استقطاب: أفقي.

- معدل ترميز: 27500.

5- القناة الرياضية البلغارية

- القمر الصناعي: بلغاريا سات.

- التردد: 12380.

- معدل استقطاب: أفقى.

- معدل الترميز: 30000.

6- قناة فارزيش من طاجيكستان

- القمر الصناعي: النايل سات.

- تردد: 11555.

- معدل استقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 30000.

7- قناة يورو سبورت

- القمر الصناعي: هوت بيرد.

- التردد 11090.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 3/4.