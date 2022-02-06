الوطنية للإعلام: رفضنا إذاعة 3 مباريات للأهلي في كأس العالم مقابل 25 مليون جنيه

كشفت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن حقيقة رفض عرض بطولة كأس العالم للأندية، التي تُقام في دولة الإمارات، وذلك بعدما زعم الإعلامي يعقوب السعدي، رفض المسؤولين بالقاهرة عرض البطولة.

25 مليون جنيه تكلفة كبيرة بالنسبة للبث الأرضي

وأصدرت الهيئة الوطنية للإعلام، بيانًا صحفيًا، قالت فيه: «تمت إجراء مفاوضات مع الشركة مالكة حقوق البث لبطولة كأس العالم للأندية للحصول على حق البث الأرضي لمباريات النادي الأهلي، إلا أن الشركة المالكة للحقوق طلبت مبلغا ماليا كبيرا، وهو خمسة وعشرون مليوناً لبث 3 مباريات فقط للنادي الأهلي، وهي تكلفه كبيرة بالنسبة للبث الأرضي بالقياس للمشاهدة العالية التي يحققها البث الفضائي».

يعقوب السعدي: قدمنا عرضًا لنقل البطولة على البث الأرضي في مصر وقوبل بالرفض

وكان الإعلامي يعقوب السعدي، علق على حالة استياء بعض جماهير الكرة المصرية، بعد تعرضهم لصعوبات بالغة أمس السبت، بشأن مُشاهدة أولى مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث قال عبر قناة «أبوظبي الرياضية»، إنّ «الحقوق الفضائية لم نحصل عليها.. لا توجد قناة في المنطقة تملك حقوق نقل البطولة فضائيًا.. قدمنا عرضًا لنقل البطولة على البث الأرضي في مصر ورُفِض الطلب ولم نجد خيارًا إلا التطبيق.. نعد المشاهد بأن الوضع سيكون أفضل في المباراة المقبلة».