لقاء الخميسي: منتخبنا سيفوز على السنغال بهدفين مقابل هدف

كشفت النجمة لقاء الخميسي، عن توقعاتها لمباراة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها، الليلة، علي ملعب «باول بيا» الأوليمبي، بمدينة ياوندي الكاميرونية، لافتة إلى فوز المنتخب الوطني في اللقاء المرتقب.

وقالت لقاء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها تتوقع فوز المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف، لاسيما أننا قدمنا أداءً رفيع المستوى، خلال المباريات الأخيرة، لكنها استدركت بقولها: «المنتخب السنغالي قوي، ولابد من مواجهته بحذر، ولكني متفائلة بانتهاء المباراة لصالحنا».

مواجهة خاصة بين «صلاح» و«ماني»

تتجه أنظار العالم نحو ملعب «باول بيا» الأوليمبي، الليلة، لمتابعة نهائي البطولة الأفريقية بين منتخبي مصر والسنغال، خاصة أنه سيشهد مواجهة من نوع خاص بين النجم المصري محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني، لاعبا نادي «ليفربول» الإنجليزي، حيث يسعي كل منهما للظفر باللقب الأفريقي لإضافته إلى مسيرته الكروية.

ويعاني المنتخب الوطني، من غياب عمر كمال عبد الواحد للإيقاف، حيث يدرس كارلوس كيروش، المدير الفني، في الدفع بمحمد عبد المنعم بمركز الظهير الأيمن.

المنتخب المصري يتأهل للنهائي علي حساب الكاميرون

تأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية بعد فوزه علي المنتخب الكاميروني بركلات الجزاء الترجيحية، حيث تألق محمد أبو جبل، حارس المرمي، في اللقاء وأنقذ 3 ركلات جزاء ترجيحية، فيما جاء تأهل المنتخب السنغالي بعد تغلبه علي منتخب بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ووصلت أعداد غفيرة من الجمهور المصري إلي ملعب اللقاء، منذ قليل، لدعم المنتخب للظفر باللقب الأفريقي الثامن، وذلك بعد تخصيص 10 طائرات لنقل المشجعين إلي الكاميرون.