البرلمان العربي يدين هجوم مليشيا الحوثي على السعودية والإمارات

أدان مكتب البرلمان العربي، في اجتماعه اليوم، هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.,

وأعرب مكتب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين لهجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بصواريخ باليستية، معتبرا أنه تصعيد خطير يهدد منظومة الأمن القومي العربي عامة والخليجي خاصة، كما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين ويقوض الأمن القومي العربي، ويضر بالأمن والسلم الدوليين.

الإدانة جاءت خلال الاجتماع السادس لمكتب البرلمان العربي

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لمكتب البرلمان العربي، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

وناقش المكتب خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتحضير لاجتماعات لجان البرلمان العربي المقرر انعقادها شهر فبراير القادم، والتي تسبق الجلسة الثالثة للبرلمان العربي لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث.