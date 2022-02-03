هاني رمزي يعلق على صورة له في الطفولة: من صغري وأنا عندي الريأكشن ده

روى الفنان هاني رمزي تفاصيل عن حياته الشخصية تكشف لأول مرة، قائلا إنه ولد في الإسكندرية لكنه تربى في الصعيد، تحديدا في مدينة بني مزار بالمنيا، «أعتبر نفسي منياوي صعيدي».

وأضاف «رمزي»، خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على قناة «on»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، اليوم الخميس، أن والده قرر الانتقال من الإسكندرية للمنيا بسبب عمله، «والدي كان محامي في المنيا، وجدي كان محامي في المنيا، وعيلتي كلها في المنيا، لكن أمي كانت عايشة في الإسكندرية، ولما اتجوزت اتنقلت للمنيا».

هاني رمزي: بعتبر نفسي منياوي صعيدي

وعلق الفنان هاني رمزي ساخرا على صورة له خلال طفولته، قائلا: «من زمان وأنا عندي الريأكشن ده، ساخر كدة»، لافتا أنه ولد في منزل جده كما أن والدته فنانة تشكيلية «بعرف ارسم وبحب الرسم، هي اللي علمتني».

من جانبها، كشفت الفنانة نادين عن تفاصيل أجواء المرح في منزل عائلتها، قائلة: «أنا نشأت وترعرعت في الجو العام بمنزل أسرة جدتي من ناحية والدي، ودائما ما أقول إن والدي هو الشق الشرقي في العائلة».

نادين: عائلتي من عشاق الموسيقى الشرقية

وتابعت خلال استضافتها بنفس البرنامج: «كل يوم جمعة بالنسبة لنا كان عيد، لمة الأسرة مرتبطة بالأعياد، وبالتالي كل يوم في حياتنا عيد، بنتجمع في بيت الجدة، وينتهي اليوم بنهاية مفرحة، فنحن من عشاق الموسيقى الشرقية، فمنهم من يعزف على الأورج أو طبلة أو العود».

ولفتت إلى أنها تعتقد أن عائلتها كانت تدعو أحد المطربين من «قهوة الفنانين» لمنزلهم، متابعة: «مطربين على قدهم لكن بيغنوا حاجة كدة مزاج، وبيغني حاجات على هوى اللي في البيت، موعيتش أنا على كل ده بس اتحكالي وأسمع عنه من أهلي».

من جانبه، علق الفنان هاني رمزي قائلا إن عائلته لم تكن تتجمع داخل المنزل، ولكنهم كانوا يخرجون لحضور الحفلات والمسارح، موجها حديثه للفنانة نادين، «بحسدكم، أكيد بتبقى ليالي أُنس حلوة».