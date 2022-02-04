هاني رمزي عن فكرة اعتزاله التمثيل: «الموضوع بإيد ربنا»

قال الفنان هاني رمزي، إنه لم يفكر من قبل في فكرة اعتزاله للتمثيل، «عمري ما فكرت في حاجة زي كده، لكن اللي أنا شايفه الطبيعي إن بعد فترة معينة لو عطاءك قل أو أي حاجة صحية أو السن بقى عاق بيني وبين العمل ممكن انسحب وأبقى متفرج عادي».

هاني رمزي يوجه نصيحة للآباء والأمهات

وأضاف «رمزي»، خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «on»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، اليوم الخميس، «الطبيعي إن فيه لحظة ممكن تلاقي نفسك، وتقول كفاية بدل ما أبهدل نفسي وتحصل أي مشكلة، ودة هيحصل في يوم من الأيام بس الموضوع مش بأيدي ولكن بأيد ربنا».

ونصح الفنان هاني رمزي الآباء والأمهات بعدم منع أي طفل من «الشخبطة»، لأنه قد يكون ذلك بداية لتكوين موهبته، قائلا: «متنعوش عيالكم إنهم يشخبطوا أو يخطط، بكرة هتلاقوا فيهم حاجات بتترسب، ويمكن بعد كدة تلاقيهم فنانين».

نادين تكشف سبب اعتزالها

من جانبها كشفت الفنانة نادين عن سبب اعتزالها الفن، قائلة: «ده شيء قدري، وكان ترتيب أولويات، كان عندي طموحات كتيرة مقدرتش أعملها، كنت عاوزة أبقى وزيرة، بس ملحقتش، وكنت نفسي أدرس حقوق، وأبقى وزيرة بيئة».

وأضافت «نادين»، خلال لقاءها بنفس البرنامج، أنها قررت أن تتجه للتعليم في إحدى المدارس، «دة السنة الـ 15 ليا في مدرسة بأكتوبر، واتجهت للموضوع دة لما اتجوزت».

وتابعت: «أنا مديرة إدارة المدرسة، والموضوع بدأ بإني أمثل إيفنتس المدرسة، عشق أساسي ليا الحاجات اللي فيها تنظيم بحب ألمس نتيجتها وأشوف فرحة الطلاب وأولياء الأمور ليها».

ولفتت إلى أن أهم «إيفنت» للمدرسة كانت حفلة الأوبرا، «دي حفلة سنوية، بيحضرها 500 طالب على يومين بمجموع 1000 طالب»، كاشفة أن أولادها يدروسون في نفس المدرسة التي تعمل بها.

وأوضحت أن الباليه بالنسبة لها كان الخط الأساسي في حياتها وليس التمثيل، «الباليه معايا من وأنا عندي 4 سنين، وعمر التمثيل كان طموحي».