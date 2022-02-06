بريد الوطن .. قطار الحياة ورحلة الندم والحسرة

الحياة الدنيا ما هى إلا ممر لحياة أخرى تسمى الآخرة، التى فيها الحياة الحقيقية، فلم يهبنا الله الحياة الدنيا إلا لنحسن العمل فيها ونتقرب إلى الله بالطاعات المختلفة. فالحياة التى نحياها ليست إلا حياة دنيا، لن نخلد فيها. خلقنا الله فيها ليرى إذا كنا سنُحسن فيها صنعاً أم لا. خلقنا الله ليرى ماذا نحن فاعلون؟ هل سيبغى أحدنا على الآخر؟ هل سنأكل أموال الناس بالباطل؟ هل سنخون الأمانة؟ هل سنأكل حق اليتيم؟ هل سنسرق؟ سنقتل؟ وهل سنرتكب غيرها من الموبقات والآثام؟أم سنتخذ طريق الهداية، ونراعى حقوق الغير؟ هل سنطيع والدينا؟ هل سنرعى أبناءنا ونُحسن تربيتهم؟ هل سنصل رحمنا؟ سنتقن عملنا على أكمل وجه؟ سنراعى شرع الله فى كل الأمور؟ وغيرها من الطاعات.فيجب ألا تأخذنا الدنيا وتلهينا عن الهدف الأساسى الذى خلقنا من أجله وهو طاعة الله والتزود بالحسنات لأنها ليست الحياة الحقيقية، إنما هى بوابة للآخرة، فيجب ألا ننسى أننا فقط عابرو سبيل. فالحياة لا تستحق أن نتكالب عليها ولا أن نعطيها أكبر من حجمها، ولا ندخل فى خصومات من أجلها. فلن يزيدنا العمل السيئ إلا الندم والحسرة. فهى رحلة لا بد لكل نفس أن تستكملها.

مروة مصطفى حسونة

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