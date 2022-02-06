مصرع شخصين مختنقين بسبب الدفاية الكهربائية في الفيوم

صدمة أصابت أهالي قرية منشأة الجمال التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، بعد اختفاء شخصين، وعدم ردهما على أسرتهما، الذين انتقلوا إلى منزلهما ليطمأنوا عليهما، ليتفاجئوا بعدم ردهما على طرقات الباب، فاضطروا إلى كسر الباب المنزل وعثر عليهما متوفيين خلال نومهما على السرير، إثر إصابتهما باختناق جراء نقص الأكسجين بسبب تشغيلهما الدفاية الكهربائية لوقت طويل وسط إغلاق منافذ المنزل بالكامل وعدم وجود التهوية الجيدة، فيما هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى منزل الزوجين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بالعثور على جثتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من أهالي قرية منشأة الجمّال بنطاق المركز، بالعثور على جثتين داخل منزلهما بالقرية.

الشرطة لمعاينة الجثتين

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، بقرية منشأة الجمّال، وتبيّن العثور على جثتي شخصين توفيا إثر إصابتهم باختناق كل من علي أمين عبد الخالق 42 سنة، وبسمة رمضان ريدي، 22 سنة، جثتين هامدتين على سريرهما، وجسدهما في حالة تيبس لعدم وجود حركة للدم داخل جثامينهما منذ ساعات.

الدفاية الكهربائية أنهت حياتهما

وتبينّ أنّه لا توجد أي شبهة جنائية في الوفاة، وأنّهما توفيا إثر إصابتهما بحالة اختناق بسبب تشغيل الدفاية الكهربائية للحصول على التدفئة، لفترة طويلة في ظل إغلاق كافة منافذ المنزل، وعدم وجود تهوية، مما تسبب في نقص الأكسجين من المنزل واختناقهما أثناء نومهما دون أن يشعرا حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة.

نقل الجثتين إلى المشرحة

وجرى نقل جثتي المتوفين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، التي أمرت بتشريحهم وإعداد تقرير بأسباب الوفاة بالتفصيل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.