5 عادات خاطئة لا تفعلها لمواجهة الصقيع.. منها النوم بجوار الدفاية

طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، ومع استمرار نشاط الرياح، يشعر المواطنون بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة بنسب تتراوح من درجتين إلى 3 درجات، فيما يصل الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد وتتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، هذا ما حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية في البيان الصادر عن خبرائها اليوم.

موجة من الطقس شديد البرودة

وخلال هذه الموجة من الطقس السيء، والتي تتأثر بها البلاد، نظرًا لوجود مرتفع جوي ذو قيم ضغط عالية يمتد من مناطق شديدة البرودة إلى شمال أفريقيا ومن المتوقع أن تستمر لمدة أسبوع قادم، يمارس العديد من المواطنين الكثير من العادات الخاطئة والتي يمكن أن تتسبب في نتيجة سلبية على جسدك أو صحتك، وذلك وفقًا لاستشاري الجلدية الدكتور هاني الناظر والدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة خلال تصريحات تلفزيونية.

1. احذر النوم بجوار الدفاية

إذ يلجأ العديد ممن يشعرون ببرودة الطقس داخل منازلهم في تشغيل الدفايات طوال اليوم والنوم بجوارها ليلًا حتى تمنحهم المزيد من الشعور بالدفء، ويجهل الكثيرون إنتاج المدفأة الأشعة تحت الحمراء والتي تتسبب في إلحاق الضرر بجسم الإنسان خاصة مرضى السكري، كما أنّها يمكن أن تصيب الشخص بالتهابات شعبية وسعال وتجفف الغشاء المخاطي لأجهزة التنفس.

2. تشغيل سخانات الغاز

ويمكن أن يلجأ البعض إلى الاستحمام بالمياه الدافئة أو شديدة التدفئة خاصة في أوقات البرد القارس، لذا يتم التنبيه دائمًا على مستخدمي السخان الغاز بأن يكون هناك مصدر جيد للتهوية داخل الحمام وعدم الاستمرار لفترة طويلة داخل الحمام حتى لا تستنشق غاز أول أكسيد الكربون والذي يسبب الاختناق.

3. قلة شرب المياه

ومن أبرز العادات الشائعة أيضًا خلال فترات البرودة الشديدة، قلة شرب المياه، لذا ينصح بالإكثار من شرب المياه والسوائل بكثرة وذلك بمعدل من 2 إلى 3 لتر مياه في اليوم، نظرًا لأهمية المياه في عملية التمثيل الغذائي في الجسم وكذلك لترطيب البشرة، بالإضافة لأهمية الماء للأوعية الدموية حيث تساهم المياه في الوقاية من الجلطات.

4. ارتداء الملابس الصوف على الجلد مباشرة

يفضل ألا ترتدِ أنت أو أطفالك أي ملبوسات صوفية على الجلد مباشرة ولا تضع الكوفيات الصوف على رقبتك أو وجهك، ويراعى أن يتم استبدالها بقطع أخرى قطنية يعلوها القطع الصوف.

5. عدم الحرص على التهوية

وفي أيام البرد الشديد يحرص العديد من الآباء والأمهات على إغلاق جميع النوافذ والشبابيك وأي مصدر للتهوية، وهو ما يمكن أن يتسبب في انتقال العدوى بين أفراد الأسرة خاصة وأنّ فصل الشتاء يكثر فيه الإصابة بالفيروسات المعدية المنتشرة مثل كورونا والأنفلونزا وغيرها.