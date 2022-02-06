إصابة 5 من أسرة واحدة باختناق إثر تسرب غاز بالفيوم

رائحة غاز كثيفة، تبعها شعور بنقص الأكسجين، ثم تناقص التنفس الثانية تلو الأخرى، وبدأ الشعور بالاختناق يزداد، ما جعل رب الأسرة يتصل على الفور بالإسعاف لنقلهم إلى المستشفى قبل أن يفقد حياته هو وأبنائه الأربعة مصابين باختناق إثر حدوث تسريب غاز بشقتهم، مثلما حدث في عدة محافظات قبل أيام.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف، والشرطة، وطوارئ الغاز إلى منزل تلك الأسرة بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وسرعة إنهاء تسريب الغاز قبل أن يتسبب في كارثة.

بلاغ بإصابة أسرة باختناق

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود عبد الفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بإصابة أب وأبنائه الأربعة بحالة اختناق إثر حدوث تسريب غاز داخل شقتهم السكنية بجوار عمارة التأمين بمنطقة المسلة، بمدينة الفيوم.

الشرطة تنتقل إلى المكان

وانتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم، برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، إلى الشقة السكنية محل البلاغ، وتبينّ حدوث اختناق أسرة كاملة مكونة من أب و4 أطفال، إثر حدوث تسريب غاز داخل شقتهم.

نقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وجرى نقل المصابين الخمسة إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، كما تم وضعهم تحت الملاحظة لحين التأكد من تحسن الحالة الصحية لهم جميعاً، والتصريح بخروجهم.

طوارئ الغاز تنتقل لحل المشكلة

وجرى استدعاء طوارئ شركة الغاز، للكشف على مواسير الغاز الطبيعي داخل الشقة، وتحديد سبب ومكان التسريب وإصلاحه على الفور، قبل أن يزداد التسريب ويتسبب في حدوث كارثة.

وحُرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.