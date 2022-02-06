بالأسماء.. إصابة أب وأبنائه الأربعة باختناق إثر تسرب غاز بالفيوم

حصلت «الوطن» على أسماء أسرة كاملة أصيبت باختناق شديد، صباح اليوم الأحد، إثر استنشاقهم كمية كبيرة من الغاز، بسبب حدوث تسريب غاز داخل شقتهم السكنية بالعقار المجاور لعمارة التأمين بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم.

وتسبب التسرب في إصابة الأب الخمسيني وأبنائه الأربعة بحالة اختناق شديد، فيما هرع الأب واتصل بسيارة الإسعاف لإنقاذه هو وأبنائه قبل أن يفقدوا وعيهم وحياتهم، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إليهم وقامت بنقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين باختناق غاز

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن الفيوم، لـ«الوطن»، أنّ المصابين باختناق هم أب وأبنائه الأربعة، وهم كل من محمد محمود حسين، 52 سنة، وأبنائه دينا محمد محمود 20 سنة، وخالد محمد محمود 14 سنة، وسالمة محمد محمود 12 سنة، وياسمين محمد محمود 8 سنوات، موضحاً أنّ المصابين جميعهم حالتهم مستقرة بعدما تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة، وسيصرح لهم بالخروج بعد انتهاء فترة الملاحظة والتأكد من تحسن حالتهم الصحية تماماً.

تسرب غاز

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود عبد الفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغاً بإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باختناق إثر حدوث تسريب غاز داخل شقتهم السكنية.

طوارئ الغاز تحل المشكلة

وعلى الفور أرسلت شركة الغاز، فريق الطوارئ لإصلاح تسريب الغاز الطبيعي داخل الشقة السكنية قبل أن يتسبب في نشوب حريق أو حدوث كارثة، حيث تم فصل الغاز عن العمارة بالكامل، وجرى إصلاح التسريب داخل الشقة، بالإضافة إلى فتح كافة النوافذ والبلكونات لتهوية الشقة والقضاء على رائحة الغاز، على أن يتم إعادة تشغيل الغاز مرة أخرى بعد الانتهاء من التصليح والتهوية بالكامل.