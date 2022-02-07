الأوراق المطلوبة لطلاب الدمج للتقدم لامتحانات الثانوية.. تقرير طبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آليات عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 لطلاب الدمج «ذوي الإعاقة البسيطة»، والمدمجين بمدارس التعليم العام سواء الإعاقة البصرية والحركية والسمعية والذهنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

وأكدت الوزارة في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أنه يُسمح للطلاب المدمجين بمدارس التعليم العام بالتقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة إذا كان الطالب مدمجا من بداية المرحلة الثانوية، أو مُحول من مدارس التربية الخاصة إلى الصف الثاني الثانوي بمدارس التعليم العام على الأقل.

إجراءات التقدم لامتحان الثانوية العامة

وأوضحت أنه يسمح للطلاب من ذوى الإعاقة الذهنية البسيطة، وبطيئي التعلم، والشلل الدماغي، واضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون، وضعف البصر، وضعاف السمع، وفاقدي البصر، ووذوي الإعاقة الحركية، بالتقدم لأداء امتحان الثانوية العامة وفق الإجراءات التالية:

- يتقدم ولي أمر الطالب إلى الإدارة العامة للتربية الخاصة بطلب لأداء الامتحان، مرفقاً به إثبات قيد الطالب المنتظم وتقرير طبي بالحالة الصحية للطالب، ويُحدد به معدل الذكاء، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وصورة من قرار الدمج.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين على نظام المنازل، فعليهم التقدم بإفادة معتمدة من الإدارة التعليمية بتقدمهم لأداء الامتحان.

فحص المستندات

- تقوم لجنة الدمج المشكلة بالإدارة العامة للتربية الخاصة بدراسة تلك المستندات، وفي حالة استيفاءها يتسلم ولى الأمر الطالب خطاب للتوجه إلى اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبي.

- يقوم ولي الأمر الطالب بتسليم أصل التقرير الطبي المعتمد إلى لجنة الدمج بالإدارة العامة للتربية الخاصة على أن يكون التقرير موضحاً به ( نوع الإعاقة - نسبة الذكاء - تقرير تفصيلي حالة الطالب الصحية ).

- تقوم الإدارة العامة للتربية الخاصة بفحص المستندات، وعمل تقييم لكل طالب متقدم لأداء الامتحان.

- تقوم الإدارة العامة للتربية الخاصة بتجميع الحالات في كشوف موضحاً بها (الاسم - المدرسة - الإدارة التعليمية - المديرية التعليمية - نوع الإعاقة - اللغة الاجنبية الثانية - ملاحظات )، وإرسالها مع كافة المستندات الخاصة بكل طالب للإدارة العامة للامتحانات.