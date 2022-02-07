الكشف على 1750 مريضا في قافلة طبية مجانية بالمنوفية

نظمت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية بشتامي بمركز الشهداء، على مدار اليومين الماضيين، تضمنت تخصصات طبية «باطنة، وأطفال، وجراحة، وأسنان، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، جلودية، ورمد، وأنف وأذن، ومعمل أشعة، وتطعيمات كورونا»، وفق خطه وزارة الصحة، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تحت إشراف الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

تفاصيل القافلة الطبية المجانية في الشهداء

أكدت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على عدد 1570 حالة، وجرى عمل أشعة لعدد 21 حالة، وعمل تحاليل لعدد 130 حالة، والكشف العشوائي للضغط والسكر لعدد 18 حالة، وتحويل 6 حالات للمستشفيات التابعة للمديرية لعمل اللازم لهم، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية للمترددين على القافلة العلاجية.

وأضافت منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أنه تم تطعيم عدد من المواطنين بلقاح كورونا وقياس العلامات الحيوية لهم، توفيرا عليهم من مشقة السفر، يأتي ذلك ضمن توجهات رئيس الجمهورية، للوصول بالخدمة الطبية للقرى والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة.

تكريم فريق الأمومة والطفولة في مديرية الصحة بالمنوفية

علي صعيد آخر، عقد الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعا مع إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية بقيادة الدكتورة مروة فتحي مدير الإدارة بالمديرية، إنجازات الإدارة، وجرى تكريم أفراد الفريق بالمديرية والإدارات الطبية التابعة، والإدارات المعاونة، لما قدموه من مجهودات خلال عام 2021، سواء في المبادرات الرئاسية، أو صرف الألبان الصناعية المدعمة، ومتابعة الوحدات على مستوى المحافظة، وتحسين معدلات الأداء في مجال الأمومة والطفولة.