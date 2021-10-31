محافظ القليوبية: محطة مياه كفر شكر تدخل الخدمة قريبا وتخدم 225 ألف نسمة

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة مفاجئة تفقد خلالها محطة المياه المرشحة بالمنشأة الكبرى ومستشفى كفر شكر المركزي وأماكن تقديم الخدمات لرفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة ودخولها الخدمة قريبا، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر.

محافظ القليوبية: الانتهاء من 70% من أعمال محطة مرشحة كفر شكر

وشدد محافظ القليوبية على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت، موضحا أنه تم الانتهاء من 70% من إجمالي أعمال المحطة، وجاري استكمال أعمال تجديد الشبكات بمدينة كفر شكر بالكامل.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى، لمتابعة سير العمل للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفائتها، والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات، كما تفقد مبنى الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى، ووجه رئيس المدينة بدراسة إعادة تأهيل مبنى الوحدة مع استغلال محيط المبنى.

محافظ القليوبية يتفقد الوحدة الصحية بالمنشأة الكبرى ومستشفى كفر شكر

كما تفقد «الهجان» الوحدة الصحية بالمنشأة الكبرى للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة، حرصاً منه على تحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية، واطلع على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض النوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتفقد مستشفى كفر شكر المركزي لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا، وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها والتأكد من الانضباط الإداري والتزام المترددين على المستشفى بتطبيق الإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

حضانات الأطفال المبتسرين

كما تفقد وحدة حضانات الأطفال المبتسرين، حيث تحتوي الوحدة على عدد 23 حضانة من بينهم 18 حضانة تم توريدهم ضمن مبادرة تحيا مصر للقرى الأكثر احتياجا منذ 10 أيام، وتم تشغيلهم لاستقبال الأطفال المرضى، موجها بعرض مذكرة تفصيلية بكل احتياجات وحدة الحضانات والعناية المركزة لتوفيرها فورا بالتنسيق مع مديرية الصحة.

واختتم محافظ القليوبية الجولة، بمتابعة رفع الإشغالات بمدينة كفر شكر، حيث تم رفع كشك بدون ترخيص وثلاجة يقوم صاحب محل بوضعها في حرم الطريق، موجها بإزالة الإشغالات أمام أحد المساجد بالمدينة.

وقد أكد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات التصدي لمخالفات إشغال الطريق بنطاق المحافظة لفرض الانضباط وإحكام السيطرة على المخالفين.