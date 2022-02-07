محافظ بني سويف يتفقد أعمال توصيل الصرف الصحي لقرية أبو القاسم

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، قرية أبو القاسم، لمتابعة سير أعمال توصيل خدمة الصرف الصحي للقرية، والتي يتم تنفيذها بالمساهمة المجتمعية ورافقه خلال الزيارة: دينا سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، محمد إبراهيم رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية.

7.5 مليون جنيه تكلفة المشروع

تفقد «غنيم»، سير الأعمال التي يتم تنفيذها تحت الإشراف والدعم الفني من شركة المياه، وبالتعاون والتنسيق مع جمعية تنمية المحلي، لتوصيل خدمة الصرف للعزبة، واستمع لعرض موجز عما تم تنفيذه، إذ تم الانتهاء من توصيل وتشغيل خط الصرف العمومي للقرية بطول 800 متر وبتكلفة 1.5 مليون جنيه كمرحلة أولى، والتي ستقوم بالصرف على محطة الرفع بالعزبة ومنها إلى محطة مشروع الصرف الصحي بقرية الكوم الأحمر، فيما يجري العمل حاليا في المرحلة الثانية، لتوصيل الخدمة للشوارع الفرعية والجانبية بطول 2000 متر وبتكلفة 6 ملايين جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 70%.

اقرأ أيضا إجراءات الحصول على خدمة الصرف الصحي ووصلات المباني والمنشآت الصناعية

وأكد أن ملف الصرف الصحي يأتي في مقدمة أجندة عمل المحافظة، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بالعمل الجاد والمتواصل لتحسين مستوى معيشة المواطن في الخدمات الحيوية التي تتعلق بحياته اليومية، خاصة أن الصرف الصحي ضرورة ملحة لحياة المواطن وصحته، مشيرا إلى حرص المحافظة على تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، من خلال تعظيم دور المشاركة المجتمعية لتحقيق نقلة نوعية في القطاع، والاستعانة بالخبرات الفنية والهندسية للجهات المختصة لتحقيق أعلى معدلات إنجاز ممكنة في هذا القطاع الحيوي، الذي يتداخل ويتشابك مع خدمات أخرى كالصحة والتعليم وصولا إلى التنمية بشكل شامل.