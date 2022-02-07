«الدفاية» تنهي حياة عروسين بالفيوم: لقوا جثثهم يوم الصباحية

أنهت الدفاية حياة عروسين في ليلة زفافهما بعزبة أصلان التابعة لقرية منشأة الجمال بمركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث أشعل الزوج الدفاية بسبب برودة الجو، وتركها تعمل ثم خلد هو وعروسه للنوم، إلا أنهما لم يستيقظا حتى وقت متأخر، واستغربت والدة العريس تأخرهما، فطرقت الباب فلم يردا، فقررت تركهما ساعة أخرى معتقدة أنهما ناما في وقت متأخر، حتى حلول المساء وصعدت وطرقت الباب مجددا فلم يردا، فكسرت الباب بمساعدة زوجها ودخلت لتتفاجئ بابنها وعروسه جثتين هامدتين على السرير.

دفنوهم بدل ما يباركولهم

خيمت حالة من الحزن على أهالي العروسين، وأهالي القرية بالكامل، الذين هرعوا إلى منزل العروسين ليقدموا واجب العزاء، بدلا من تقديم التهنئات والمباركات بزواجهما، فيما أصيبت والدتي العروس والعريس بصدمة.

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العثور على جثتي عروسين

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ من أسرة عروسين بعزبة أصلان التابعة لمنشأة الجمّال بنطاق المركز، بعثورهم على العروسين جثتين هامدتين خلال نومهما على سريرهما.

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية، إلى منزل العروسين، وعثروا على جثتي علي أمين عبد الخالق، 24 سنة، وعروسه بسمة رمضان ريدي، 22 سنة، متوفيين خلال نومهما، وتبين من المعاينة الأولية، أن العروسين لقيا مصرعهما اختناقا بسبب تشغيلهما الدفاية لشعورهما بالبرد، وإغلاق كل نوافذ المنزل ما تسبب في نقص الأكسجين ووفاتهما، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تم نقل الجثتين إلى المشرحة، ثم تسليمهم لذويهما وتشييع جنازتهما إلى مثواهما الأخير بمقابر أسرة العريس.