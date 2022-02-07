«سعيد».. خرج بحثا عن لقمة العيش فسقط من الدور السادس وعاد لأسرته جثة

لم يكن للشاب «سعيد محمد عبد الحميد»، 30 عاما، حظا في السفر إلى إيطاليا كباقي أصدقائه وجيرانه في قرية تطون التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، فقرر إتقان حرفة تدر عليه دخلا حتى يتمكن من تكوين أسرة، وبالفعل عمل كنجار مسلح، وبمرور الوقت وإنجابه عدة أطفال اتجه للعمل في إنشاء العقارات الجديدة بمدينة الفيوم، حتى يتمكن من جني أموال أكثر تمكنه من توفير حياة كريمة لأبنائه وزوجته، إلا أنه سقط من الطابق السادس خلال قيامه بعمل شدة خشبية لسقف مبنى تحت الإنشاء، فوصل إلى الأرض جثة هامدة.

بداية الواقعة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغا بـ مصرع شاب من قرية تطون بنطاق المركز، إثر سقوطه من الطابق السادس خلال عمل شدة خشبية لعقار تحت الإنشاء في إحدى المناطق السكنية بالفيوم.

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على الفور، توجهت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة التي صرحت بتسليم الجثة لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير.

تشييع الجنازة

تم إنهاء إجراءات تسليم جثمان «سعيد» لأسرته الذين تواجدوا أمام المشرحة، وتم نقل جثمانه بواسطة سيارة نقل الموتى، إلى مسقط رأسه بقرية تطون، حيث أدى الأهالي صلاة الجنازة عليه، وشيعوا جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

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وقررت الأسرة تلقي العزاء على المقابر فقط، دون أن يقيموا سرادقا للعزاء، فيما حضر الجنازة مئات من أهالي القرية الذين دعوا له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.