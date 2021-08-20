مصرع شاب دهساً خلال بحثه عن «لقمة العيش» بالفيوم

بينما كان الشاب العشريني يقف بجوار سيارته القديمة، التي اشتراها خصيصاً ليحولها إلى كافيه متنقل، يعد كوباً من الشاي لأحد المارة على طريق مصر الفيوم الصحراوي، بنطاق مركز طامية، فاجأته سيارة مسرعة بطريقة جنونية فدهسته تحت عجلاتها، ليسقط جثة هامدة، بعدما سالت دماؤه على مشروعه، الذي كان يكافح به في الحياة، بحثاً عن لقمة العيش.

سرعان ما توقف عشرات المارة على الطريق، وهرعوا لمساعدة الشاب وإنقاذه، ولكنهم فوجئوا بوفاته، فيما فر قائد السيارة التي تسببت في الحادث هارباً، فور وقوع الحادث، قبل أن يمسك به المارة.

خرج ليبحث عن لقمة العيش فعاد جثة هامدة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ بوجود حادث دهس على طريق مصر الفيوم بنطاق المركز، ومصرع شاب أثناء عمله على سيارته المجهزة لتحضير المشروبات الساخنة لتقديمها للمارة على الطريق، بعدما دهسته سيارة مسرعة، وفر قائدها هارباً.

الشرطة تعاين مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طامية إلى مكان الحادث، وجرى معاينة الجثمان ومناظرته، وبسؤال الموجودين أكدوا قيام سيارة تسير بسرعة جنونية بدهس الشاب خلال عمله في سيارته المخصصة لتحضر المشروبات الساخنة، وفرت هاربة، فيما سقط الشاب العشريني غارقاً في دمائه، وتبين إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، مما تسبب بوفاته في الحال.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام

تم استدعاء سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل جثة الشاب المجني عليه إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، كما أمرت بسرعة فحص الكاميرات القريبة من المنطقة، وتحديد هوية مرتكب الحادث وسرعة ضبطه.