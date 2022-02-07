خطة مضمونة لفتح مشروع صالون حلاقة رجالي.. 43 ألف جنيه أرباح في أول سنة

يرغب كثير من الأشخاص، في فتح مشروع خاص بهم، برأس مال منخفض نوعا ما، بجانب الحصول على التمويلات اللازمة بشكل سريع ومضمون، وبمساعدة جهات موثوقة، هو ما يوفره جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للراغبين في فتح مشاريع صغيرة، لزيادة الدخل أو لكسب المال.

ويقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، العديد من الأفكار الاسترشادية، التي يمكن للراغبين في فتح مشاريع الاستعانة بها، بجانب الحصول على دراسة جدوى مبدئية للمشروع، توضح النفقات والمتطلبات، والمتوقع من الأرباح.

دراسة جدوى لفتح صالون حلاقة رجالي

ذكرت دراسة خاصة بفتح مشروع صالون حلاقة رجالي، إنَّ مشروع صالونات الحلاقة من المشاريع المهمة، التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي مكان، وأصبحت من المتطلبات الأساسية في حياة الأشخاص في الوقت الحالي، خاصة أنَّه يتجه إليها الكثير من الأشخاص لقص الشعر وتغيير شكله، إذ يذهب إليها جميع فئات الرجال بجميع أعمارهم، خاصة في أوقات الأعياد والمواسم والعمل والزواج.

وأضافت الدراسة التي نشرها جهاز تنمية المشروعات، أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للعديد من الشباب، واستغلال رواج هذه الخدمة، وكذلك برأس مال منخفض.

متطلبات فتح المشروع

أشارت دراسة الجدوى، إلى أن المشروع يتطلب بعض المعدات والآلات، هي:

- 2 كرسي حلاقة.

- 2 جهاز بخار.

- مستلزمات الحلاقة.

- مكن حلاقة.

تكلفة المشروع والأرباح المتوقعة

وأوضحت الدراسة أنَّ المشروع يتميز بالطلب المتزايد عليه، لزيادة أعداد المستهلكين، لافتة إلى إلى أنَّ الاستثمارات الكلية للمشروع من خلال رأس المال والقرض، تقدر بنحو 87 ألف جنيه، يتحمل صاحب القرض جزء منها، التي تتلخص في رأس المال المطلوب لبدء المشروع، وتقدر وفق الدراسة بـ16 ألف جنيه.

ولفتت إلى أنَّه يجرى إصدار قرض للمستفيد يبلغ 42 ألف جنيه، ويتمّ معرفة التفاصيل الخاصة بالحصول على القرض، من خلال توجه الراغب في إنشاء المشروع إلى جهاز تنمية المشروعات، لمعرفة جميع الشروط، إذ تقدر أرباح المشروع خلال العام الأول بأكثر من 43 ألف جنيه.