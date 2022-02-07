الغرف السياحية: الفنادق التي تمتلك ملاعب جولف لن تتحول لمنشآت صديقة للبيئة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن فنادق شرم الشيخ التي لديها ملاعب جولف نجيل طبيعي لن يوافق على تحويلها لمنشآت صديقة للبيئة، موضحًا أن النجيل من الزراعات التي يستخدم في زراعتها مواد كيميائية مضرة بالبيئة، كما أنه يستخدم كميات كبيرة من المياه لزراعته، منوهًا بأنه فى إطار التحول نحو السياحة الخضراء الصديقة للبيئة، فإن كافة الأماكن الخضراء الموجودة بالمنشآت الفندقية لابد أن تستخدم أسمدة غير مضرة للبيئة، إضافها لاستخدامها كمية قليلة من المياه للري.

اشتراطات التحول نحو السياحة الخضراء

وأضاف رئيس اللجنة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الاشتراطات التي يجب على كافة فنادق شرم الشيخ اتباعها للتحول، لتكون منشآت فندقية صديقة للبيئة، لعل أهمها الالتزام بكافة المعايير البيئية والمناخية عن طريق استخدام الطاقة النظيفة، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة وكثرة المناطق الخضراء، موضحًا أن هناك 22 فندقا تقدم للغرفة منذ بداية شهر فبراير الجاري وحتى الآن لطلبات للتحول لتكون منشآت صديقة للبيئة، منوها بأن وزارة السياحة والآثار منحت كافة المنشآت الفندقية بشرم الشيخ مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، ولتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة، وفقا لمفهوم السياحة المستدامة.

التحول لمنشآت صديقة للبيئة سبتمبر المقبل

وأشار إلى أنه فور الانتهاء من تحويل كافة فنادق شرم الشيخ لمنشآت صديقة للبيئة بحلول شهر سبتمبر المقبل، سيجرى البدء في المرحلة الثانية، والتي تشمل فنادق محافظات البحر الأحمر والأقصر وأسوان والإسكندرية والقاهرة والجيزة، إضافة إلى الساحل الشمالي والعلمين، وفقا لخطط زمنية محددة، موضحًا أن تحويل كافة المنشآت الفندقية المصرية نحو السياحة الخضراء، سيسهم بشكل كبير في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، مشددا أنه لن يكون للمدن السياحية التي لا تطبق الاشتراطات البيئية والمناخية، ولا تستخدم الطاقة النظيفة أي مكان بخارطة السياحة العالمية في المستقبل القريب.