جامعة الأقصر: لم نتلق شكاوى من امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال يومين

تفقد رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات للعام الجامعي 2021-2022، والتي تستمر حتى بداية شهر فبراير المقبل، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل لجان الامتحانات، فضلا عن توفير جميع وسائل الصحة والأمان للطلاب والطالبات.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأوضح رئيس جامعة الأقصر، في تصريحات صحفية، أن جميع كليات الجامعة ملتزمة بالخطة الموضوعة في ظل انتشار فيروس كورونا، بخصوص الإجراءات التي يتم تطبيقها فهي تتضمن عددا من الضوابط والإجراءات يتم اتباعها خلال آداء أعمال الامتحانات للحد من تفشي الفيروس، كما تتضمن الإجراءات الإحترازية توفير جميع أدوات التعقيم عند مداخل ومخارج المباني بالكليات المتنوعة، مع ضرورة الالتزام بالتعقيم اليومي بكل لجنة عقب انتهاء الامتحان.

وتابع، رئيس جامعة الأقصر، بأن الإجراءات تتضمن تعليق إرشادات على الممرات وداخل القاعات بما يضمن سيولة الحركة وانسيابها منعًا للتزاحم، مع توفير غرفة للعزل الصحي، والتنبيه على جميع الطلاب بالحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف لضمان سهولة الدخول وعدم التكدس.

لم تُرصد أي شكاوى

وأكد «عزوز»، عدم رصد أي معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها جامعة الأقصر خلال أداء الامتحانات، مع حرص إدارات الكليات على تهيئة وتوفير المناخ المناسب للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وانطلقت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بجامعة الأقصر، أمس السبت، حسب خريطة العمل التي وضعتها الجامعة، على تستمر حتى الثاني من فبراير المقبل.