رئيس جامعة الأقصر يشيد بالإجراءات الاحترازية في امتحانات «فنون جميلة»

واصل الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، جولاته التفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022 وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وتفقد رئيس الجامعة، سير الامتحانات بكلية الفنون الجميلة يرافقه كلا من الأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود علام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

إشادة بتطبيق الإجراءات الاحترازية

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات بالكلية، مشيدا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، مثل ارتداء الكمامات والتهوية الجيدة والتباعد الجسدي بين الطلاب واستخدام الكحول والمطهرات، وتواجد فرق طبية باللجان الامتحانية.

وأكد الدكتور محمد محجوب، على أن الامتحانات تسير دون معوقات أو مشكلات منذ البداية، نتيجة لالتزام إدارة الكليات بالتعليمات والخطة التي وضعتها إدارة الجامعة المتبعة أثناء الامتحانات.

متابعة معمل الاختبارات الإلكترونية

وعلى هامش جولته، تفقد الاستاذ الدكتور محمد محجوب، سير أعمال التشطبيات النهائية بمعمل الاختبارات الإلكترونية بكلية الفنون الجميلة، والذي يضم 250 جهازا ضمن أعمال المرحلة الثانية لإنشاء معامل الاختبارات الإلكترونية بكليتي الفنون والطب، بواقع 500 جهاز من مستهدف إنشاء 1000 جهاز في المرحلتين بأربع كليات «الحاسبات والمعلومات والسياحة والفنادق والفنون الجميلة والطب»، كما تفقد أعمال رفع كفاءة الكلية والتجديدات الجارية استعدادا للفصل الدراسي الثاني.

وفي ختام الجولة، اجتمع رئيس الجامعة بإدارة الكلية، لمناقشة استعدادات الفصل الدراسي الثاني وبعض الموضوعات الإدارية واللوجستية والاحتياجات اللازمة للعملية التعليمية.