لاتا مانغيشكار «عندليب الهند» تتصدر التريند بعد رحيلها.. فمن هي؟

تصدر اسم الممثلة الهندية، لاتا مانغيشكار، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث خلال الساعات الماضية، بعد إعلان خبر وفاتها، إذ أنها تعد واحدة من رموز الفن والثقافة في الهند.

وفاة الممثلة الهندية لاتا مانغيشكار

توفيت الممثلة الهندية لاتا مانغيشكار، الأحد الماضي في أحد مستشفيات مومباي، عن عمر يناهز الـ92 عامًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وبعد تدهور حالتها الصحية نقلت إلى المستشفى في يناير الماضي، وظلت داخل العناية المركزة حتى رحلت عن عالمنا أمس.

ونعى رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، الراحلة ببعض الكلمات المؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «انستجرام»، إذ نشر صورة تجمعه بها من إحدى المناسبات، وعلق: «أنا متألم أكثر من الكلمات، ولكن السيدة الطيبة والمراعية لاتا تركتنا، ستترك فراغًا في أمتنا لا يمكن ملؤه، ستتذكرها الأجيال المقبلة كنصيرا للثقافة الهندية، والتي كان لصوتها الشجي قدرة لا تضاهي في إبهار الناس».

معلومات عن الممثلة الهندية لاتا مانغيشكار

وُلدت الممثلة الهندية لاتا مانغيشكار 28 سبتمبر عام 1929، رغم أنها لم تظهر أمام شاشة التليفزيون كثيرًا إلا أنها اكتسبت شهرة كبيرة، إذ أنها لم تشارك سوى في 8 أفلام باللغتين الماراثية والهندية.

بدأت مشوارها الغنائي في عام 1943 من خلال مشاركتها في فيلم «غاجابهاو»، ومالت أكثر إلى عالم الغناء والموسيقى فأصبحت إحدى نجمات صناعة الأغاني، واشتهرت بلقب «عندليب بوليوود»، ولعذوبة صوتها قامت بتأدية العديد من الأغاني الشهيرة، بدلًا من بعض نجمات بوليوود في عدد كبير من الأفلام الهندية، واستمر مشوارها الفني لأكثر من نصف قرن.