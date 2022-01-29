7 أسباب لوصول السينما الهندية «بوليوود» إلى العالمية ومنافسة «هوليوود»

أصبحت السينما الهندية الشهيرة بـ«بوليوود» المنافس الأول بالسينما العالمية والتي أبرزها «هوليوود»، وأحيانا تتفوق عليها أيضا، وهناك عدة عوامل التي جعلت السينما الهندية تصل للعالمية، وفقا لتقرير أحد وسائل الإعلام الهندية.

7 أسباب لوصول السينما الهندية «بوليوود» للعالمية ومنافسة «هوليوود»

أحدث تقنيات المونتاج

يعد السبب الأول والرئيسي لوصول بوليوود إلى العالمية هو دقة الصورة واستخدام تقنيات حديثة بالمونتاج، حيث إنّ أغلب أفلام الهند، يتم عمل المونتاج الخاص بها باستوديوهات خاصة في لندن، ويعد آخرها الجزء الثاني من فيلم « فارمستا» لأميتاب باتشان.

الخيال العلمي

الاعتماد على الخيال العلمي التي تتميز به أفلام بوليوود، واستخدام تكنولوجيا حديثة بالأفلام، والتي تتفوق الهند بها من الأساس هو المجال التكنولوجي، لعل من أبرز هذه الأفلام «مستر إكس» لـ عمران خان، وفيلم «إنيمي» الأخير لأبطال السينما الجنوبية فيشال وأريا.

تشجيع الدولة

تتعامل الدولة الهندية مع أفلام السينما الهندية على أنها مصدر دخل رسمي للبلاد، وتشجيع النجوم بالأوسمة الوطنية عن الأدوار المؤثرة لهم الأفلام لصالح البلاد، وأبرز هؤلاء أميتاب باتشان، شاروخان، سلمان خان، عامر خان، اكشاي كومار، ومن هه الجوائز ( بادما شري- بهارات راتنا) ويحصل عليها كل ممثل يقدم فيلما يناقش بها قضية هامة، أو يشجع على الروح الوطنية بالبلاد.

السبب الرابع: إنتاج ضخم يفوق هوليوود

ويعد الإنتاج الضخم هو أهم عوامل وصول السينما الهندية للعالمية، حيث تم بناء مدينة بلندن، من اجل تصوير فيلم «موهبتين» لـ أميتاب باتشان وشاروخان، ولم تكن التجربة الأولى أو الأخيرة بالسينما الهندية.

ويعد أفلام سلمان خان بالآونة الأخيرة، هي الأضخم إنتاجا وأبرزها فيلم تايجر زندكي، كما يعرف عن أفلام المخرج سانجاي ليلا، الأضخم إنتاجا بالهند و الأكثر نجاحا.

الجمهور

يمتلك نجوم السينما الهندية روابط كبرى وقاعدة جماهيرية لا تعد ولا تحصى من محبين ومتابعين السينما الهندية، سواء إن كان من الهند أو خارج حدود الهند.

عوامل الجذب الفني

استخدام عوامل الجذب الفني، التي عادة تستخدم بالفن المسرحي، وأبرزها الاستعراضات والألوان، وجمال الصورة، وخاصة أن الهنود يتميزون بأداء رقصات مميزة.

الثقافة الفلكلور الهندي.. ودعم السياحة

دائما تتضمن الأفلام الهندية، مشاهد من الأماكن السياحية والخلابة بالبلاد، بجانب إظهار مظاهر الفلكلور والثقافة الهندية، من خلال الأفلام، والتي تحافظ الهند على عاداتها حتى الآن بالرغم موجة التحرر التي شاهدتها عن السابق، لكن ما زال الهنود يتمسكون بطقوس الزواج والاحتفال بالأعياد وارتداء الزي الرسمي للبلاد، وأشهرها (الساري الهندي).