أجور أشهر نجوم بوليوود.. القائمة تخلو من النساء

عندما يتحدث البعض عن الأجور المرتفعة لـ أشهر نجوم بوليوود، والتي تتخطى ملايين الدولارات، دائما ما يأتي شاروخان في المقدمة، ولكن في الآونة الأخيرة تفوق أكشاي كومار عليه، وتصدر قائمة الأعلى أجرا في السينما الهندية، وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن»، أجور أشهر نجوم بوليوود.

أكشاي كومار يتصدر القائمة

أصبح الفنان الهندي أكشاي كومار، النجم الهندي الأعلى أجرا، بعد تعاقده على فيلم «سندريلا» ونجاح فيلم «سوريفانشي» بأجر 135 كرور، و«الكرور» عملة هندية تتخطى الـ مليون جنيه مصري.

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ويعد أجر أكشاي كومار، بفيلمه الجديد هو الأجر نفسه الذي حصل عليه بفيلم «سوريفانشي»، بجانب تقاسمه بالأرباح التي تحصدها شركة الإنتاج من شباك التذاكر، بحوالي نسبة 40% إلى 50%، من إيرادات أفلامه، وفقا لموقع «بينك فيلا» الهندي.

سلمان خان يحتل المرتبة الثانية

سلمان خان، هو واحد من بين الممثلين الأعلى أجرا في بوليوود، وتفوق على شاروخان خلال الأعوام الماضية، لحصوله على إيردات أعلى بشباك التذاكر وأيضا تقاضيه لأجر أعلى.

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ويعد سلمان خان، الممثل الهندي الأول الذي تقاضى أجر 100 كرور عام 2016 عن فيلم «سلطان»، وكان من المقرر أن يقوم ببطولته شاروخان، ولكن كانت بداية مختلفة لـ الأول من حيث نوعية الأدوار التي بات يقدمها بالأعوام الأخيرة. ويحصد سلمان على أجر 130 كرور عن العمل الذي يقدمه منذ عام 2017 حتى الآن، بجانب نسبة من الأرباح أيضًا، ما بين 60% و70% من إيرادات الفيلم.

كما أوضح موقع «بينك فيلا» الهندي، أن السبب الرئيسي في تفوق أكشاي كومار وسلمان خان عن شاروخان في الأجر، هو قيام الأخير بالتخلي عن تقاضي أجر عن العمل، إذ يحصل على 75% من إيرادات الفيلم، مما أتاح الفرصة لتفوق الفنانين الآخرين عليه في الحصول على أجر أعلى.

لم يكن شاروخان فقط، الذي يتقاضى أجره كنسبة من أرباح الفيلم وإيراداته، بل يتقاضى الفنان عامر خان، ما يقرب من 80% من إيردات أفلامه، إذ بدأ في إنتاج أفلامه في الفترة الأخيرة.

ويتبع هريثيك روشان أيضا، طريقة تقسيم الأرباح لمعظم أفلامه، ولكن مؤخرا أصبح يتقاضى أجرا عن بعض الأفلام، وأعمال أخرى يتقاسم أرباحها إذا كانت تستحق ولعل أبرزها: فيلمي «WAR وSuper30»، حيث حصل على 50% من الأرباح.

أجور أشهر نجوم بوليوود

حصل رانبير كابور على ما يقرب من 65 إلى 70 كرور لفيلمه الأخير الذي يحمل اسم «ANIMAL»، هو ليس الاسم النهائي للعمل.

في حين قام رانفير سينج أيضا بزيادة أجره بتقاضي ما يزيد عن 50 كرور عن فيلمي «Cirkus وShankar».

ونشر تقرير «أجور أشهر نجوم بوليوود»، أن فارون دهاوان بعد نجاحه بالفترة الأخيرة في عالم بوليوود، يفكر في تقاسم أرباح إيرادات أفلامه، والتنازل عن الأجر.

بينما تزايد أجر جون أبراهام بمقدار 3 أضعاف مقارنة بأفلامه الأخيرة، خاصة أنه من القلائل الذين حصدوا إيردات عالية في شباك التذاكر بفترة كورونا، وتضاعف أجره من 7 إلى 21 كرور روبية في فيلمه الأخير Satyameva Jayate.

بينما صدم الجميع من أجر شاهيد كابور، الذي يتقاضى ما يقرب من 31 كرور، والذي كان ينافس بقوة ضمن النجوم الأعلى أجرا في بوليوود.

كما يتقاضى تايجر شروف ما بين 25 لـ 30 كرور، عن الفيلم الواحد، ويعد أجر جيد له، لأنه من المواهب المكتشفة مؤخرا بعالم بوليوود، بينما أصبح منافسا قويا، حيث حصد فيلمه الأخير «Ganapath» أرباحا تصل إلى 50 كرور.

بينما الوضع مع النجم أجاي ديفجن يختلف من فيلم إلى آخر، فتارة يقرر الحصول على نسبة من الأرباح، وتارة أخرى يتقاضي أجرا ما بين 35 لـ 50 كرور، وهناك مصادر تفيد بأنه تقاضى أجرا عن فيلمه الأخير «RRR»، بجانب تقاسم نسبة من الأرباح.