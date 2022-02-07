طقس البحيرة: سطوع أشعة الشمس.. والعظمى 18 درجة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، طقسا مستقرا لليوم الثالث على التوالي عقب موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة بالتزامن مع باق محافظات الجمهورية.

وشهدت البحيرة، الأيام الماضية، طقسا غير مستقر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة بالمدن الساحلية (إدكو، رشيد، المحمودية)، والتي تعرضت لهطول أمطار غزيرة مع موجة من الصقيع، ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوراع والميادين لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين.

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توقعات الأرصاد الجوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الإثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مع شبورة مائية صباحا، وطقس غائم جزئيا، على أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، فيما تسجل درجات الحرارة في البحيرة: العظمي 18 درجة، والصغرى 10 درجات.

تكيثف الحملات الرقابية

وجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على المعدات النهرية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها ومتابعتها بشكل مستمر، ومراجعة المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، مشددا على صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين، وكذلك أسلاك الكهرباء لتجنب وقوع إصابات في حالة الطقس السيء والرياح الشديدة التي تتعرض لها المحافظة مع موجات الطقس السيء.