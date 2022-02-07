ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة شرطة في البحيرة إلى 9 أشخاص

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة شرطة، والذي وقع اليوم الإثنين، على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي بنطاق قرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة إلى 9 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

كان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد باستقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة شرطة على طريق التوفيقية التابعة لذات المركز، إلا أن عدد المصابين ارتفع إلى 9 أشخاص.

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المصابون في الحادث

أسفر الحادث عن إصابة: دسوقي خميس عبد الفتاح، 42 سنة، من كوم حمادة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة في الجسم، هاشم السيد أحمد طه، 40 سنة، من كوم حمادة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه في الجسم، عاشور شوفي توفيق، 45 سنة، من إيتاي البارود، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، حسن محمد إبراهيم، 42 سنة، مقيم بسنهور، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة في الجسم.

بالإضافة عاشور السيد محمد، 35 سنة، مقيم بشبراخيت، مصاب باشتباه نزيف داخلي وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، شعبان مبروك إسماعيل، 37 سنة، ياسر فوزي عبد اللطيف، 49 سنة، محمد حامد مناع، 50 سنة، عبد الناصر محمد عبد الناصر، 56 سنة، جميعهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وتم نقل هؤلاء المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام.