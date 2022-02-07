غلق مقهى ومطعم شهير بمدينة نصر لمخالفة شروط الترخيص

طالب حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، المواطنين الحاصلين على «نموذج 9» للتصالح على مخالفات البناء، بسرعة التقدم لسداد رسوم التصالح لاستخراج «نموذج 10»، وحذر من أنه في حالة التأخير عن المواعيد المقررة، سيتم إلغاء الإجراءات لعدم الجدية.

حملة مكبرة لإزالة المخالفات بشرق مدينة نصر

كما شنت أجهزة حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، برئاسة العميد أحمدعباس أنور، رئيس الحي، حملة مكبرة لإعلاء كلمة القانون والتصدي لكافة المخالفات، لاسيما مخالفات المحلات التجارية، وتم إعادة غلق وتشميع مطعم سوري شهير بشارع «عباس العقاد»، لإدارته بدون ترخيص.

كما واصل الحي تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع كفاءة النظافة والاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري اللائق بشوارع وميادين حي شرق مدينة نصر، بإزالة المخالفات والتعديات على المنافع العامة من تاندات المحلات بمنطقة «صقر قريش» بالحي العاشر، حيث تم غلق وتشميع مقهى بشارع «حافظ رمضان»، لإدارته بدون ترخيص.

وتم كذلك التصدي لكافة أنواع المخالفات، لاسيما المخالفات الإنشائية، حيث تم إزالة مبان مخالفة تحويل من سكني لتجاري، كما تم إزالة المخالفات بشوارع «الحيتم»، ورفع إشغالات وإزالة كشك بشارع «السلاب»، أمام نقطة الزهراء، كما تم إزالة أعمال مخالفة تحويل من سكني إلى» تجاري في منطقة «صقر قريش» بالحي العاشر.

إزالة إشغالات تعوق المرور وتشوه المظهر الجمالي بشرق مدينة نصر

كما قامت حملة حي شرق مدينة نصر بإزالة الإشغالات التى تعوق سير المارة والسيارات، وتشوه المظهر الجمالي والحضاري لشوارع الحي، حيث تم رفع إشغالات عربات الفول من شارع «مكرم عبيد»، مع متابعة رفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحي، كما تم رفع الإشغالات من أمام عقار بطريق «النصر»، ويجري متابعة رفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحي.

وأكد حي شرق مدينة نصر على استمرار الحملات لإزالة الإشغالات والمخالفات وإنفاذ القانون على المخالفين، كما طالب حي شرق مدينة نصر أصحاب المحلات والمواطنين في «صقر قريش» برفع أي إشغالات أو أعمال إنشائية مخالفة على خطوط التنظيم، تمهيداً لبدء أعمال الرصف وتحقيق المصلحة العامة.