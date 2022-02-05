«القاهرة»: حصر العقارات المستهدف إزالتها لتوسعة 7 شوارع بالمرج

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أحياء المنطقة الشرقية بالقاهرة تشهد أعمال تطوير وتوسعات لتسيير الحركة المرورية، مشيرا إلى دراسة إقامة محاو وتوسعات بحي المرج، ومنها توسعة 7 شوارع لاستيعاب الكثافات.

وذكر، أنه في حال الاستقرار على الخطة سيتم حصر العقارات المستهدفة، وتحديد التعويض المناسب لها وصرفه قبل أي إجراء.

إزالة عقارات شارع حسين كامل

وأضاف نائب المحافظ لـ«الوطن»، أن مشروعات النقل والطرق تحدث طفرة كبيرة في العاصمة، إذ تقضي على مشكلات الاختناق المروري التي عانت منها القاهرة على مدار سنوات طويلة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إزالة عقارات شارع حسين كامل بألماظة فى مصر الجديدة بعد صرف التعويضات المناسبة للسكان ومنحهم فرصة ووقتا مناسبا لتوفيق أوضاعهم قبل أعمال الإخلاء والإزالة.

وأشار إلى مراعاة البعد الإنساني، وأن أي منطقة بها أعمال توسعات أو إزالة تكون الأولوية لتوفير حقوق السكان قبل الإقدام على أي خطوة.

تطوير منطقة المسلة

ومن المناطق التي تشهد أعمال توسعات وتطوير منطقة المسلة بالمطرية، إذ تم حصر 158 عقارا و120 نشاطا تجاريا تمهيدا للتقييم من مقيم عقاري لتحديد سعر المتر السكني والتجاري، وبعد صرف تعويضات للسكان ستتم الإزالة تمهيدا لتطوير منطقة المسلة واستعادة المظهر الحضاري لها، وجعلها مصدر جذب سياحي، وإزالة أي تشوهات شابت المنطقة.

ومن المقرر إنشاء دائري الأوقاف ومحور الجبانات بمنطقة المسلة، ضمن خطة أعمال التطوير والتوسعات وإنشاء محاور جديدة.

كما تخضع منطقة عرب الحصن لإعادة التخطيط، حيث سيتم إقامة محور الخصوص وهناك 127 عقارا سيتم إزالتها، وقيمة تعويضات السكان تصل لـ55 مليون جنيه، وفي شارع التروللي جارٍ حصر 46 عقارا، وفي امتداد شارع المشروع جارٍ حصر أكثر من 100 عقار، وفى شارع ترعة الجبل يتم حصر 22 عقار حيث سيتم توسعة الشارع على امتداد خط مترو الأنفاق، لتسيير الحركة المرورية والقضاء على الاختناقات.