المخرج مراد منير يعلن انتهاء أزمة شقته بعد تدخل أشرف زكي

أعرب المخرج مراد منير، عن شكره وتقديره لكل من دعمه وسانده وخاصة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال أزمته الأخيرة، المتعلقة بطرده من شقته، كما ذكر عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال المخرج مراد منير، زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شكرا لكل من ساندنى معنويا.. كلمنى د. أشرف ذكى وقاللى حيكلمك حالا الحاج سيد صاحب محلات سعد محمد سعد لان نمرتك مش معاه. .فهاتفنى الرجل وقابلته فورا».

وأضاف المخرج مراد منير: «شكرا يا حاج سيد فقد وقفت وحدك معي بمنتهى الشهامة لتثبت أن مصر جميلة وأن الدنيا لسه بخير.. فليطمئن أحبائى الذين أفزعهم ما جرى فقد استأجرت شقة لطيفة وهدأ قلبي بعيدا عن أي تهديدات».

أزمة المخرج مراد منير

استغاث المخرج مراد منير منذ شهر تقريبا، بمحاولة طرده من شقته المستأجرة بقانون جديد، بسبب احتياج صاحبة العقار لها بدون إعطائه مهلة للحصول على شقة أخرى.

وصرح المخرج مراد منير، خلال بث مباشر عبر صفحة «الوطن» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن صاحبة الشقة ستأخذها، وسيكون بدون منزل وبلا وطن، وأخبره قسم مدينة نصر أنه سيتم طرده الأحد المقبل من المكان.

ومن ثم استجاب على الفور الدكتور أشرف زكي، وتدخل لمساعدته، ووعد بمساندته وحل أزمته، ليعلن مراد منير اليوم حل الأزمة بالفعل.