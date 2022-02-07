تفاصيل مزاد 22 فبراير الحكومي: سيارات وأقمشة وكمامات وكيماويات

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تفاصيل مزاد بيع سيارات جمارك نويبع والسويس والسخنة، وبضائع جمارك السخنة وميناء بدر وسفاجا وأسوان، المقرر عقده يوم 22 فبراير المقبل، على أن يكون مكان المزاد في قاعة النادي المصري بالقاهرة، أمام مرور عين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط في القاهرة، ويجب شراء كراسة الشروط لدخول المزاد.

وأوضحت الهيئة، وفق بيان على الموقع الإلكتروني، أنّ مزاد السيارات يقام في الساعة 12 ظهرًا، ويمكن شراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمى، في الدقي.

شروط الالتحاق بمزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية

ويُشترط دخول المزاد شراء كراسة الشروط التي تُطلب من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، في الدقي، وقيمة تأمين دخول المزاد 10000 جنيه.

تفاصيل مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية

ويشمل المزاد بيع سيارات جمارك نويبع والسويس والسخنة ملاكي ونقل ماركات «بي إم دبليو، كاديلاك، مرسيدس، سانج يونج، شروكي، ميتسوبيشي، اسكانيا، فولفو، فورد، شيفروليه، هوندا، نيسان، جي إم سي، همر، تويوتا، إسكودا، كيا».

كما يشمل بضائع جمارك السخنة والأدبية وميناء بدر وسفاجا وأسوان غزل، بفرة، ماكينات صناعية، سماعات، قطع غيار سيارات، أقمشة، كيماويات، معسل، غرفة نوم، كمامات، غلايات، لمبات، مكياج ، أجهزة طبية، تليفونات، ملابس، ساعات، مفروشات، تبغ، سجائر، مشروبات روحية.

يُذكر أنه يمكن دفع 30% فور رسو المزاد على الفائز به وسداد باقي الثمن خلال 15 يومًا، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة، ويجب العلم أن البيع يكون دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، ويجب طلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.