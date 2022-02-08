«عشان تنام وأنت مطمن».. كيف تحمي نفسك من مخاطر الدفاية؟

يتساءل عدد كبير من المواطنين مع انخفاض درجات الحرارة والشعور بالبرد القارس خلال فصل الشتاء واستخدام جهاز الدفاية لساعات طويلة خلال اليوم ويصل في بعض الأحيان تشغيلها طوال فترة الليل أثناء ذهاب المواطن للنوم وتركها تعمل ما تؤدي في بعض الأحيان بوقوع حوادث حريق في المنازل بسبب الاستخدام السيئ لجهاز الدفاية.

خطوات يجب اتباعها عند تشغيل جهاز الدفاية

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددا من الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطنون لتجنب المخاطر والحوادث التي تقع بسبب الاستخدام الخاطئ لجهاز الدفاية وهي كالآتي..

-التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

-التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

-عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.

- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.

-لا تضع الدفايات على قطع الأثاث «الخزانات – الطاولات» القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر.

كيف تتجنب حوادث الصعق الكهربائي خلال سقوط الأمطار؟

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددا من الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن خلال التعامل مع مهمات الكهرباء خلال سقوط الأمطار وهي كالتالي..

- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة – أكشاك – كابلات).

- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

- الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

- الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

- يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.