6 تحذيرات من الكهرباء للمواطنين: لا تلمسوا الأجهزة عند دخول المنزل

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها بالمحافظات، المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين خلال فترة سقوط الأمطار، حرصا على سلامتهم، وعدم تعرضهم لحوادث الصعق الكهربائي.

لجان للمرور على أعمدة الإنارة

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه تم تشكيل لجان من جميع الهندسيات والفروع بشركات توزيع الكهرباء للمرورعلى أعمدة الكهرباء على مستوى المراكز والمدن والقرى وفحصها والتأكد من سلامتها، ومراجعة جميع الإجراءات التي اتخذتها فرق الصيانة لمواجهة سوء الأحوال الجوية وفقا لبيانات وتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالتقلبات في حالة الطقس، وما يتبعها من سقوط أمطار غزيرة في بعض المحافظات الساحلية، وذلك للاطمئنان على اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

إصدار بيانات تحذيرية

قال المصدر، لـ «الوطن»، إن هناك تعليمات لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، بضرورة إصدار بيانات تحذيرية للمواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين خلال فترة هطول الأمطار، التي بدأت مساء أمس الخميس.

ولفت إلى أن غرفتي الأزمات والكوارث الرئيسية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة للكهرباء، تتلقيان أي بلاغات على مدار 24 ساعة للتعامل مع الأحداث الطارئة، مع تشكيل غرف عمليات بجميع الهندسيات والفروع والإدارات بجميع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، ويتم التواصل مع غرف العمليات الرئيسية بالوزارة والقابضة للكهرباء، لسرعة اتخاذ اللازم، مؤكدا أن جميع أجهزة القطاعات التابعه لوزارة الكهرباء هدفها الأساسي الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

6 إجراءات ضرورية للمواطنين

استعرض المصدر 6 إجراءات ضرورية يجب أن يتبعها المواطنين للتعامل مع مهمات الكهرباء خلال سقوط الامطار، حفاظا على أرواحهم، وهي كالتالي: