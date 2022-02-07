تفاصيل صادمة في مذبحة الزمالك: العروس اتهمت القاتل بهتك عرضها

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عن مفاجآت في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«بمذبحة الزمالك»، حيث قام رجل أعمال بإطلاق الرصاص صوب زوجته وشقيقته وطليق شقيقته وحماته، ثم أطلق النار على نفسه، بسلاح ناري داخل شقة شقيقته، في منطقة الزمالك.

قضية هتك عرض

وأوضحت التحريات أن الواقعة التي راح ضحيتها 4 أشخاص بالإضافة لمنفذ الجريمة تعود بدايتها إلى علاقة بين المتهم المدعو «شمس الدين»، والمجنى عليها «نور» التي تقطن بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، حينما قامت «نور» برفع قضية في النيابة ضد «شمس الدين»، «واتهمته بهتك عرضها»، التي أحيلت للمحكمة وتم تحديد 26 فبراير 2022 لتكون أولى جلسات محاكمته بتهمة هتك عرضها.

جلسة صلح

كما ورد بتحريات الأجهزة الأمنية أن «شمس الدين» كتب كتابه على «نور» يوم 17 يناير 2022 من أجل التصالح، وقام أصدقاء «شمس الدين» بمعايرته قائلين: «إنت لبستها خلاص»، أما عن التفاصيل الكاملة لما حدث داخل شقة الزمالك فكانت بدايتها حينما دعا «شمس الدين» «نور» لشراء مستلزمات شقتهما الجديدة من القاهرة حضرت والدة نور لتكون معهما أثناء الشراء وبعد وصولهما القاهرة اتجه الثلاثة لشقة شقيقة «شمس الدين» بالزمالك من أجل إنهاء القصة والتنازل عن القضية والطلاق فاحتدم الخلاف بين المتهم وزوجته ووالدتها.

وأثناء تواجد الجميع داخل الشقة كان المتهم يخبئ في الشقة حقيبة بها بندقية آلي دخل إحدى غرف الشقة من أجل إحضار البندقية فحاولت شقيقة المتهم منعه من حمل السلاح أطلق المتهم رصاصتين على شقيقته ورحلت على الفور، وكان طليق شقيقة «شمس الدين» متواجد معهم داخل مسرح الجريمة وهو كبير عائلتهم وقد حضر من أجل وضع حلول لهذه المشكلة ولكنه تلقى 3 رصاصات عندما حاول منع المتهم ورحل طليق شقيقة المتهم هو أيضا على الفور.

وأشارت التحريات إلي أن المتهم جلس بعدها مع زوجته وأمها لقرابة ساعتين وبدأ يهددهما بالتسبب في رحيل شقيقته وطليقها فأطلق رصاصة بقدم زوجته، وقامت زوجة المتهم بمباغتته وأرسلت رسالة لشقيقها بالمنصورة وكتبت فيها:«الحقنا إحنا مخطوفين» ثم أرسلت له اللوكيشن الذي يظهر مكانهما، وحينما علم والد «نور» بالواقعة الذي يسكن بمنطقة فيصل في الجيزة قام الوالد بإبلاغ الشرطة وبالفعل ذهبت لمكان الواقعة.

وتابعت رواية التحريات: «أنه بعد شعور المتهم بتواجد الشرطة خلف باب الشقة قام بإطلاق الرصاص على زوجته ووالدتها، ثم أطلق النيران على نفسه ليرحل وبجواره زوجته. الشرطة نقلت والدة نور للمستشفى مصابة ولفظت أنفاسها الأخيرة هناك».

بلاغ لقسم الشرطة بالجريمة

كانت الساعة تشير عقاربها إلي التاسعة مساءً حينما ورد لقسم شرطة قصر النيل، بلاغا من الأهالي في منطقة الزمالك، يفيد بسماعهم عدة طلقات نارية من داخل إحدى الشقق السكنية في العقار، عقب مشادة كلامية بين المتهم وزوجته بحضور عدد من أفراد الأسرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الواقعة، وتوصلت التحريات إلى صحة البلاغ، وأنّ المتهم أطلق عيارا ناريا على زوجته وشقيقته وحماته وزوج شقيقته ثم أنهى حياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.